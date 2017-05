Nyní bychom důchodce nevyhazovali, až při recesi, říká zástupce firem

Nejvíc mediální pozornosti si vysloužila úprava home office, tedy práce z domova. Opravdu to firmám tolik vadí?

Na jedné straně mluvíme o digitalizaci a automatizaci výroby, o nových a flexibilnějších pracovních úvazcích, a na druhé straně se úprava zákoníku práce zdá spíš jako sešněrování toho, co existovalo doposud. Je to do jisté míry přehnaný výklad, nová úprava se od současného stavu zas tak neliší.

Na druhé straně nevíme, co s tím udělá výklad v praxi a případně soudy. Na sociálním výboru zaznělo tolik variant návrhů na úpravu home office, že jsme premiérovi z taktického hlediska raději navrhli, ať úpravu home office koaliční poslanci při schvalování úplně vypustí. Jsou ale úpravy, které považujeme za mnohem nebezpečnější a zneužitelné.

Co máte na mysli?

Navrhli jsme také stáhnout paragraf, který umožňuje odborům zastavit výrobu, pokud se jejich bezpečákovi jeví, že jsou ohroženy životy a zdraví zaměstnanců. Je to nebezpečná a zneužitelná úprava. Neumím si přestavit, že bychom v ArcelorMittal dostali pokyn zastavit vysokou pec, což může znamenat větší škodu než její provozování v určitém režimu.

Návrh je navíc legislativně vadný, protože předpokládá, že odboráři vydají závazný pokyn a Státní úřad inspekce práce ho do 24 hodin přezkoumá. Nikdo ale neřeší, kdo by hradil škody, když úřad pokyn zneplatní. Kromě toho už dnes mají odbory možnost zavolat na kontrolní orgán státní správy, aby přijel podmínky na pracovišti přezkoumat a případně výrobu zastavit.

Se svými pozměňovacími návrhy přišla i pravice, tradičně na straně zaměstnavatelů. Které se vám zamlouvají?

Třeba zavedení výpovědního důvodu, když nejde ani o organizační změnu, ani o závažné porušení pracovní kázně. Ale může jít o takzvaně jiné spravedlivé důvody s určitým navýšením odstupného. Vnímáme to jako alternativu v minulosti diskutované výpovědi bez udání důvodů.

Podporujete také pozměňovací návrh, kdy by podobně jako v minulosti nárokem na starobní důchod automaticky docházelo k ukončení pracovního poměru. Proč by se měl někdo propouštět jen proto, že je starý?

Na první pohled se to vykládá jako diskriminační, ale firmy jsou dnes blokované ke generační výměně. Mají vyškolené, připravené lidi na danou pozici a nemohou je uplatnit. Jde o opatření zejména pro období recese. Některé firmy mají štědrý sociální program a v kolektivních smlouvách mají zakotveno odstupné až 13násobek platu. Díky tomu se tam zakonzervovávají staří lidé a není prostor zaměstnat mladého člověka. Na současném trhu práce by se to nevyužilo, firmy potřebují každého pracovníka včetně důchodců.