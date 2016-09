Firmy se předhánějí v hýčkání zaměstnanců. Nabízejí školy či dopravné

Obvykle dosahují několika tisícovek. Někde ale mohou zaměstnanci za přivedení nového pracovníka získat i desítky tisíc. Podmínkou získání prémie bývá, aby nováček ve firmě alespoň nějakou dobu vydržel.

Část šéfů uvádí, že jim tento postup pomohl obsadit volná místa, někteří o něm však pochybují. „Tato opatření, jimiž zaměstnavatelé ‚lákají‘ chybějící personál, jsou poměrně stejná a málo významná ve chvíli, kdy je nabízejí všichni,“ upozorňuje ředitel soukromé plzeňské Polikliniky Agel Jiří Fojtík. Sám ale vyplácí za doporučení lékaře na vybrané pracovní pozice svým zaměstnancům až 50 tisíc korun.

Mapa růstu mezd v České republice.

V některých firmách mají s náborovými příspěvky či odměnami za doporučení kolegy špatné zkušenosti. „Jde jen o přetahování pracovníků mezi firmami a velký efekt to nemá,“ míní finanční ředitel Slováckých strojíren Uherský Brod Vladislav Ondrůšek. Jiné firmy zase prohlašují, že nemohou dát tolik, kolik za nové zaměstnance nabízí automobilka poblíž.

Řada zaměstnavatelů proto tvrdí, že raději dělají všechno pro to, aby udrželi své současné zaměstnance. Kde to jde, zvedají platy či rozšiřují benefity, bez kterých v Česku funguje jen hrstka firem. Výrobce mražených pizz z Orlických hor FrostFood dokonce udělal mezi zaměstnanci anketu, co by se jim z výhod nejvíc líbilo.

„Zaměstnancům jsme dali vybrat ze dvou desítek možných benefitů a Top 10 jsme uvedli do života. Na prvním místě je zvýšení dovolené o jeden týden nad zákonný rámec pro naše kmenové zaměstnance,“ říká šéf firmy Jiří Vlček.

Školky nebo dopravné

Podniky také ve stále větší míře otevírají školky, aby zaměstnanci měli možnost kam „odložit“ své ratolesti. Rozšiřují se možnosti dopravy do zaměstnaní zdarma, mnoho firem sváží své pracovníky ze stále větších vzdáleností.

Amazon třeba uvádí, že svoz autobusy využívá 97 procent zaměstnanců jeho skladu v Dobrovízi u pražského letiště. Jinde přispívají na dopravu vlastními auty zaměstnanců, případně ubytování v místě firmy je zdarma. Řada firem letos rovněž navyšuje hodnotu stravenek.

Šéfové firem však doplňují, že často rozhodují jiné věci než jen plat a benefity, a sice celkové pracovní prostředí. „Rádi bychom, aby zaměstnanci ocenili nejen finance, ale i přístup firmy, rodinné prostředí a dobrý pocit z vlastní odvedené práce,“ říká obchodní ředitelka výrobce kosmetiky Ryor Jana Štěpánková. A když ani to nepomůže, vypomáhají si firmy s pomocí agentur zahraničními pracovníky. Ti přicházejí hlavně z Bulharska či Rumunska. „Nedostatek pracovníků se snažíme řešit formou agenturních pracovníků ze zahraničí, protože na českém trhu nejsou a ani nebudou,“ tvrdí Ondrůšek.

Získat však lidi ze zemí mimo Evropskou unii jde ztuha. „Soustředili jsme se na projekty okolo zaměstnaneckých karet pro pracovníky z ciziny. Zatím to moc nefunguje,“ říká personální ředitel společnosti Svitap J. H. J. Vladimír Malý.

Jak jsou na tom jednotlivá odvětví:

1. Automobilový průmysl

Tahoun českého průmyslu zvedá české mzdy. Lídrem je Škoda Auto, kde mají dělníci v průměru kolem 36 000 Kč. Přes 30 tisíc je i v kolínské TPCA. U dodavatelů jsou mzdy nižší, ale stále nadprůměrné. Silné odbory navíc tlačí na rychlý růst.

2. Finanční služby

S nízkými úrokovými sazbami se bankéři sžili dokonale. Sektor si udržuje nejvyšší průměrné mzdy: 53 471 Kč. Výdělky navíc rostou nejrychleji, meziročně o 6,9 procenta. Velké banky, jako Česká spořitelna či ČSOB, hledají stovky lidí.

3. Energetika

Díky vysokému podílu inženýrů dosahuje mzda v sektoru energetiky průměrně 40 275 Kč. Například ČEZ zvýšil letos mzdy o tři procenta. „I pro příští rok očekáváme navyšování, kolektivní vyjednávání právě probíhá,“ říká mluvčí Ladislav Kříž.

4. Stavebnictví

Obor se potýká s prudkým propadem zakázek. Firmy, včetně těch velkých, se tak spíše drží zpátky a až na výjimky zaměstnancům nepřidávají. Průměrná mzda v oboru dosahuje 24 695 Kč, u velkých stavebních firem je to ale i o 10 tisíc víc.

5. Doprava

Šoféři dlouhodobě patří k nejvíce žádaným profesím – ať už jde o řidiče autobusů, či kamionů. Přesto jsou jejich platy podprůměrné, dosahují 25 221 Kč. Na železnici přesahují 30 tisíc. Řidiči autobusů by si však podle vlády měli výrazně přilepšit.

6. Ubytování a stravování

Ačkoliv sektor vykazuje dlouhodobě úplně nejnižší mzdy – aktuálně 15 437 Kč – o nové zaměstnance nemá velkou nouzi. Kuchaři mívají víc než číšníci. Je otázkou, co s oficiálními údaji udělá zavedení elektronické evidence tržeb.

7. Informační technologie

Průměrné mzdy jsou v oboru podle statistiků 48 654 Kč, meziročně stouply o 2,8 procenta. Rozdíly mezi jednotlivými pozicemi jsou však výrazné. Do budoucna se ocenění zaměstnanců v sektoru bude nadále zvyšovat.

8. Velkoobchod a maloobchod

Obchodní řetězce zoufale shánějí pokladní, což táhne mzdy nahoru. V oboru v průměru stouply o 3,7 procenta na 25 390 Kč. Čím větší zaměstnavatel, tím vyšší mzdy. Ve vesnických prodejnách pracují lidé často pouze za minimální mzdu.

9. Soukromé vzdělávání a zdravotnictví

Obojí patří ke mzdově podhodnoceným profesím, výdělky bývají nižší než ve veřejném sektoru. Na soukromých školách se pohybují kolem 24 000 Kč. Lékaři mají asi 60 000 Kč, sestry zhruba 25 000 Kč.

10. Zemědělství

Průměrná mzda zemědělců činí podle statistiků 21 436 Kč. Některé podniky se řídí kolektivní smlouvou svazu, podle níž stouply tarify od března o 3,3 procenta. Jiné se ale odvolávají na nízké výkupní ceny plodin a mléka a přidávat nebudou.