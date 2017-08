Slunce nad Amerikou překryje tma, hotely v pásu stínu šponují ceny

Když se naposledy napříč USA prohnal stín úplného zatmění Slunce, psal se rok 1918. V Bílém domě seděl Woodrow Wilson a v Evropě vrcholila první světová válka - tehdy nazývaná Velká. Letos se úkaz po 99 letech nad USA vrátí a obrátí zemi naruby.



Jeden den autem od pásu úplného zatmění totiž žije 220 milionů Američanů. Pokud se jen část z nich v doprovodu tisíců turistů z celého světa vydá na zatmění podívat, budou mít kvůli dopravním zácpám problém vůbec na místo dojet.

Kde bude tma Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Severní Karolína, Georgia a Jižní Karolína

Ale tím to nekončí. Hotely, které se nacházejí v úplném stínu, jsou zaplněné. „Když jsem se nedávno díval, tak sto mil na obě strany od pásma totality nebyl jediný volný pokoj za jakoukoliv cenu. A myslím si, že v dnešních dnech se hranice posunula až na 250 až 300 mil,“ říká Michal Kužel, zakladatel společnosti America Tours, která na kontinentu organizuje zájezdy.

Úplné zatmění Slunce nejdéle potrvá v Illinois, a to 2 minuty a 40 sekund. Ceny v hotelech v tomto pásmu za poslední měsíce vzrostly až na desetinásobek. Někde tak zájemci mohou za noc zaplatit až 1 000 dolarů.

Průměrná cena hotelového pokoje ve východní části Idaho se loni pohybovala kolem 124 dolarů za noc. Podle údajů z webu ministerstva práce státu Idaho teď zájemci zaplatí zhruba 350 až 2 500 dolarů za noc. Vše závisí na poptávce.

„Našli jsme ubytování za normální cenu asi sto kilometrů mimo pásmo totality. Hotely samozřejmě věděly, co se chystá, a nastavily vysoké ceny,“ vysvětluje Ivan Vančata, programový vedoucí cestovní kanceláře Eurocykl Herdegen. Rezervace přitom dělal již loňský rok v červnu.

„Majitel motelu, kde jsme nakonec pokoje rezervovali, o zatmění tehdy nevěděl. Když to zjistil, chtěl cenu zvednout, ale po domluvě se nic nezměnilo,“ říká Vančata.

Hotely ruší rezervace

Někteří lidé však takové štěstí neměli. Mnoho návštěvníků, kteří si rezervovali pokoje v hotelech v pásmu totality již rok dopředu, momentálně shánějí nové ubytování. Jejich objednávky totiž byly záhadně zrušeny. „Hoteliérům došlo, že mohou získat mnohem více peněz. Tohle je velký obchod a teď jsou plány mnoha lidí zničeny,“ uvedl pro lokální americkou stanici KGW Steven Addams, jeden z oklamaných návštěvníků.

Rezervaci si muž udělal již loni 31. března, kdy měl za pokoj zaplatit 136 dolarů. Poté, co se Amerikou prohnaly zprávy o zvýšeném zájmu lidí o ubytování, zavolal Addams do hotelu, aby potvrdil rezervaci. Zástupce zákaznického servisu mu však vysvětlil, že došlo k počítačové závadě a hotel je plný. V jiných případech byly lidem pokoje nabídnuty znovu, avšak za vyšší cenu.

Další úplná zatmění 02. 07. 2019 Chile, Argentina

14. 12. 2020 Chile, Argentina

04. 12. 2021 Antarktida

08. 04. 2024 Mexiko, USA, Kanada

12. 08. 2026 Grónsko, Island, Španělsko

02. 08. 2027 sever Afriky

22. 07. 2028 Austrálie, Nový Zéland

25. 11. 2030 jih Afriky, Austrálie

30. 03. 2033 Rusko, Aljaška

Zájemci si nepřiplatí jen za ubytování. Zpoplatněny budou i některé silnice a pozemky, kde jejich majitelé očekávají velký příliv návštěvníků. Někteří tak pravděpodobně zaplatí i za krátkou zastávku autem. „My budeme zatmění sledovat z pozemku hotelu, takže s tím nemáme problém. Ale musí se s tím počítat. Vím, že na silnici ve Wyomingu, která se táhne v pásmu, se bude ten den vybírat vstupné,“ říká Kužel.

Američané se na šílenství, které v následujících týdnech propukne, připravují s předstihem. Například úřady v Nebrasce zpřístupnily dalších 125 míst, kde lidé mohou tábořit. Poslední místa v kempech ve státních parcích byla totiž již před několika měsíci zarezervována. Národní park Grand Teton rozmístí na své stezky 465 zaměstnanců, kteří budou poskytovat návštěvníkům informace, uvedl americký server U.S. News.

Dva roky příprav

Obrovské zisky momentálně hlásí i výrobci speciálních ochranných brýlí. Podle generálního ředitele a prezidenta společnosti American Paper Optics se firma na prodej plastových a papírových brýlí začala připravovat zhruba dva roky dopředu. Doposud vyrobila asi 37 milionů brýlí a každý den jich rozváží přibližně půl milionu.

Pro české agentury, které zprostředkovávají zájezdy do Spojených států, už o takový byznys nejde. Cestovní kancelář Eurocykl Herdegen vypsala čtrnáctidenní poznávací zájezd, jehož zlatým bodem je právě zatmění Slunce. „Zaplnilo se to slušně. Ale že by šlo o astronomické zájemce, kteří jdou po zatmění, to ne. Spíš je to zkrátka perlička navíc pro lidi, kteří chtějí do Ameriky,“ říká Vančata.

„Zájem o takové akce je vždycky. Vypsali jsme dva zájezdy. Musím ale říct, že tentokrát hodně lidí chtělo jen inspiraci a pak z nich vylezlo, že by nejradši odcestovali na vlastní pěst,“ dodává Kužel.

Úplné zatmění Slunce viděli Američané na svém území naposledy v roce 1979, avšak tehdy bylo pozorovatelné pouze v několika státech. Letos si to chtějí vynahradit.

Zatmění slunce v Indonézii v roce 2016: