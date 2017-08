KOMENTÁŘ: Jde se do volebního boje a poslanci nám možná zvýšili hypotéky

Ne, že by to bylo překvapení, ale pár měsíců před volbami to asi dopadnout jinak nemohlo. Poslanci rozhodli, že se novelou zákona o České národní bance, která jí měla dát další formálnější a tvrdší pravomoci na regulaci hypotečního trhu, již do konce volebního období zabývat nehodlají. Možnost stanovit limit výše úvěru k zástavní hodnotě, či poměr dluhu nebo roční výše splátek dluhu k ročnímu příjmu žadatele se tak odkládá.

Podezíravější jedinci asi pojmou podezření, že bezpečnější bankovní systém byl položen na předvolební oltář - obzvláště, když se na tom shodly unisono všechny poslanecké kluby. Ti zbylí mohou věřit slovům šéfa rozpočtového výboru Votavy, že je prý vedl úmysl neomezovat dostupnost bydlení.

Martin Lobotka, hlavní analytik Conseq Investment Management.

Jenže dobré úmysly často dláždí cestu do pekla. Vzpomeňme, jak podobné argumenty o tom, jak se nemá zabíjet americký sen společně s přesvědčením, že regulace není potřeba a trh si pořádek zjedná sám, přispěly ke krizi, ze které se americká ekonomika vzpamatovávala dobrých deset let.

V ČR to dnes není jinak. Kromě slov Votavy jsou zde komentátoři domnívající se, že risk managementy bank na všechno dohlédnou. Přece se drží hesla „poznej svého klienta“ a dokážou odhadnout, komu mohou půjčit a komu ne. Bohatě tak mají stačit doporučení či nástroje, které už ČNB má. Pohled na růst nových hypotečních úvěrů však ukazuje, že banky si tohle příliš nemyslí. Skoro 60 tisíc nových hypoték a růst objemu o 11 procent na 120 miliard korun v prvním pololetí hovoří spíše o tom, že se lidé příliš neomezují a na potenciální příští rizika v době rekordního ekonomického růstu a rekordně nízké nezaměstnanosti nemyslí. Aby také ano: bonusy jsou každý rok, recese jednou za 8 a skutečná krize jednou za 50 let.

Novela zákona o České národní bance tak v nejbližší době nebude a ČNB nezbude, než tlumit hypoteční horečku tím, co už v rukou má. Kromě doporučení, která zatím evidentně moc nefungují, může lehce sáhnout znovu na sazby.

Sice je to velmi neostrý a nepřesný nástroj, jak však ukazují zápisky z posledního zasedání ČNB. V těch by byl přehřívající se trh nemovitostí nejméně dvakrát uveden jako důvod pro růst sazeb v srpnu. Inu, když máte jenom kladivo, všechno vypadá jako hřebík. Poslanci tak možná výměnou za neomezené „hypotéky pro mladé“ zajistili vyšší sazby pro všechny.