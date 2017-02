Zdaňme více banky, navrhuje ČSSD. Chce čtyři sazby progresivní daně

„Chceme, aby se banky více podílely na financování veřejného sektoru,“ řekl v úterý předseda vlády. Zdůraznil, že jeho strana nechce, aby naše země byla „daňovým rájem“ pro banky.

ČSSD navrhuje, aby se výše odvodu vypočítávala podobně jako v sousedním Rakousku z aktiv bank. „Návrh bankovní daně spočívá v zavedení čtyř sazeb progresivní daně vystupňované dle výše aktiv. Odhadujeme, že do rozpočtu by tímto opatřením přiteklo přes jedenáct miliard korun ročně,“ uvádí ekonomický expert sociální demokracie Michal Pícl.

Banky s aktivy do 50 miliard korun by kromě běžné sazbě daně z příjmu právnických osob, která je nyní 19 procent, odváděly navíc 0,05 %, s aktivy do 100 miliard korun navíc 0,1 %, mají-li aktiva do 300 miliard korun, tak 0,2 %, a mají-li aktiva přes 300 miliard korun, tak 0,3 % navíc.

„Od roku 2000 odplynulo ve formě dividend z bank do zahraničí 460 miliard korun,“ kritizoval v úterý Sobotka. Dodal, že daňový systém nemůže projít jen kosmetickými změnami a musí být více spravedlivý vůči lidem.

Sobotka řekl, že bankovní daň je jen jedna z řady daňových změn, které chce jeho strana do voleb představit. Už dříve strana řekla, že bude usilovat o nižší daně pro lidi s nízkými příjmy a vyšší pro ty s příjmy vyššími i pro některé firmy.

Strana také spouští nové zvláštní webové stránky www.spravedlive-dane.cz. Princip progresivní daně chce strana promítnout i do dalších daní.