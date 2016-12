Zeleninové chipsy jsou zdravější? Omyl, jsou plné škodlivin

I když je na počátku jejich výroby zdravá surovina, téměř vše, co bylo v zelenině původně dobré, se při smažení utopí v oleji. Laboratorní analýzy zeleninových lupínků, které si nechala MF DNES zpracovat na přelomu listopadu a prosince, ukázaly, že jsou tyto chipsy především bohatým zdrojem tuků, soli, kalorií, dusičnanů a především rakovinotvorného akrylamidu.

„Očekávali jsme, že chipsy budou poměrně tučné a slané a také že by mohly obsahovat akrylamid, ale jeho množství nás překvapilo,“ komentoval výsledky analýz Jan Pivoňka z laboratoře Eurofins, která vzorky testovala.

Je to paradoxní, ale tradiční bramborové lupínky jsou méně škodlivé než ty z kořenové zeleniny. Obsahují sice přibližně stejně kalorií, tuku a soli, zato akrylamidu citelně méně. Pro představu: 100gramový sáček brambůrků má v průměru energetickou hodnotu kolem 2 200 kJ, 32 gramů tuku a 1,5 gramu soli. Pokud spořádáte stejné balení smažené zeleniny, dostanete do těla energii přibližně 2 100 kJ a k tomu 31,5 gramu tuku a 1,3 gramu soli.

Jenže zatímco v brambůrkách odhalil test MF DNES v roce 2010 od 81 do 1 126 μg/kg akrylamidu, ve smažených zeleninových chipsech kolísal jeho obsah od 530 do 2 700 μg/kg. A to už je zásadní rozdíl. „Vaše testy potvrdily, že je to problém,“ podotýká profesorka Jana Hajšlová z pražské VŠCHT. Ve zdejším Ústavu analýzy potravin a výživy už v roce 2014 jedna studie prokázala, že právě zeleninové chipsy obsahují velké dávky akrylamidu.

Přitom tuto karcinogenní látku, která se jinak vyskytuje v mnoha pečených, smažených, fritovaných nebo pražených pokrmech, doporučuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin co nejvíce omezovat. Sleduje proto její výskyt v bramborových chipsech, hranolcích, pečivu, sušenkách, cereáliích, kojenecké výživě nebo kávě. O zeleninové lupínky se však zatím nikdo výrazně nezajímal.

Důležité je však připomenout, že výrobci chipsů aktuálně neporušují žádné předpisy, protože pro akrylamid, který byl v potravinách objeven až v roce 2002, neexistují závazné zdravotní limity. Jen doporučení Evropské komise – brambůrky by podle něj měly obsahovat maximálně tisíc gramů akrylamidu na kilogram. Jenže toto doporučení se vztahuje výhradně na lupínky vyrobené z brambor.

Některé firmy, které zeleninové chipsy smaží a jež oslovila MF DNES, přitom o problému s akrylamidem vědí. „Dokud jsme používali palmový olej, měli jsme naměřené hodnoty akrylamidu pod hodnotami doporučenými Evropskou komisí. Na slunečnicový olej jsme přešli po výtkách spotřebitelů a na přání našich zákazníků. V současné době testujeme další oleje a hledáme nejpříznivější variantu,“ reagoval například Michael Tretter, jehož společnost Chips Praha vyrábí zeleninové lupínky Tretter’s.

V nich laboratorní testy objevily 2 600 μg/kg akrylamidu, ještě o něco hůř dopadly chipsy FarmLander a DeLuxe, které shodně obsahovaly 2 700 μg/kg akrylamidu.

Podívejte se, jak se zeleninové chipsy vyrábějí: