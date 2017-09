Zeelandia dodala zákazníkům produkty s toxickým fipronilem, teď je stahuje

MF DNES o tom informovala pracovnice Krajské veterinární správy v Plzni Irena Holická. Zeelandia sídlí v Kožlanech v Plzeňském kraji a v Malšicích v jižních Čechách.

Zeelandia Společnost Zeelandia (původně Lactoprot Bohemia) na českém trhu působí od roku 1990. Během let se vypracovala mezi nejvýznamnější dodavatele surovin a přípravků pro pekaře a cukráře na našem trhu. V roce 1993 svou činnost rozšířila i o oblast gastronomie. Její ambicí je stát se silnou potravinářskou firmou nejen v rámci České republiky, ale i v celé střední Evropě.

Podle Holické přijala firma 3. srpna osm tisíc kilogramů pasterovaných celých vajec nebo žloutků, následně německý dodavatel oznámil, že na základě laboratorního vyšetření v nich zjistil nadlimitní fipronil. „Bylo tam asi čtyřikrát vyšší množství než je povolený limit,“ uvedla Holická.

Zeelandia následně vaječné produkty dodala dalším svým dodavatelům a když zhruba před týdnem dostala informaci o nadlimitním fipronilu, zahájila stahování produktů z trhu.

„To znamená, že všechny odběratele informovala o tom, co se děje,“ uvedla Holická. Firma podle ní zjišťovala i to, jestli už jsou vaječné produkty zpracované do potravin. V případě, že jim něco zbylo, tak se vše musí vrátit do Německa nebo zlikvidovat v Česku,“ uvedla Holická. Stahují se z trhu i výrobky z vaječných polotovarů.

„Chci pochválit Zeelandii, která ihned reagovala na oznámení německého výrobce a okamžitě výrobky začala stahovat,“ dodala Holická.

Pracovníci Krajské veterinární správy, kteří případ řeší od pondělí, teď kontrolují provozy, jestli tam nemají potraviny, do kterých se vaječné produkty s fipronilem použily.

Kontrolují i to, zda firma plní své povinnosti, mezi které patří informovat všechny odběratele a stahovat zbytky a produkty z trhu. Podle informací MF DNES ale většina melanží už byla po informaci německého výrobce přetavena do produktů. Jedná se totiž o vaječné polotovary s krátkou dobou trvanlivosti.