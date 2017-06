Jižní Ameriku přepůlí železniční megaprojekt. Spojíme oceány, věří Bolívie

12:15 , aktualizováno 12:15

Jižní Ameriku budou možná od Atlantiku po Pacifik křižovat vlaky. Alespoň v to věří bolivijský levicový prezident Evo Morales, který plán označil ze „Panamský kanál 21. století“. Jeho země je hlavním investorem, zapojí se ještě Čína a Evropa. Morales doufá, že se projekt dokončí do roku 2025, kdy Bolívie oslaví 200 let nezávislosti.