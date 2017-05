Rusnok předal v Pekingu bance ICBC licenci na zřízení pobočky v Česku

Vyjednávání o vstupu ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) do České republiky začala v roce 2016. O licenci banka požádala v polovině loňského roku. Podle Rusnoka byla posuzována necelý rok.

Jednání označil guvernér za náročná kvůli tomu, že jde o první přímou pobočku prvního stupně založenou mateřskou bankou mimo Evropskou unii. Zřízení pobočky banka chystá na poslední čtvrtletí letošního roku.

ICBC už dřív založila investiční fond, který by měl v návaznosti na čínský strategický projekt nové Hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě. Fond sídlí v Mnichově. Částkou kolem 200 milionů eur by do ní měly přispět i české společnosti PPF a J&T.

Z čínských bank otevřela v Česku svoji pobočku předloni Bank of China, podle loňských informací serveru E15 se do Česka chystá vstoupit také šanghajská Bank of Communications (BoCom).

Zeman na fóru, které se koná v budově ICBC, řekl, že si váží toho, že může být na území největší banky světa. „Dovedu si představit obrovské úsilí, které jste museli vynaložit,“ řekl český prezident s odkazem na velikost banky.

Zeman dále řekl, že se vztahy mezi ČR a Čínou výrazně zlepšily, a to i díky „osobnímu přátelství obou prezidentů“. Připomněl svou páteční schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Řekl, že čínskému protějšku předal dopis s 22 projekty. Si podle něj předal instrukce svým podřízeným institucím, aby se zahájením projektů zabývaly.

Český prezident doufá, že díky vstupu ICBC do Česka se podaří v bankovnictví vytvořit něco podobného jako v oblasti aerolinií, kde se připravuje zřízení čtvrté linky mezi Čínou a Českou republikou.