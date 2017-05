Brněnské zetory vyjedou na africká pole. Firma jedná i s Irákem

Zetor v minulých letech uváděl, že se traktorový trh potýká s krizí v odbytu. Právě proto firma hledá nové možnosti, kde se uplatnit.

Novou zemí, kam Zetor bude vyvážet svoje traktory, je Zambie. Značka tam navázala spolupráci s partnerem Agriserve Agro. Zetor bude do Zambie dodávat traktory ve výkonnostním spektru od 100 do 150 koní, zajištěna bude i dodávka náhradních dílů.

Posílit svoji pozici chce Zetor v iráckém Kurdistánu. Týdeník Euro v této souvislost citoval místní tisk, podle kterého Zetor v zemi do roku 2020 postaví novou továrnu na traktory, v níž bude montovat části dovezené z Česka.

Firma to ale nyní vylučuje. „Společnost Zetor Tractors a.s. nepřipravuje v této chvíli aktivní kroky k rozšíření výroby do oblasti Blízkého východu. Brno a Česká republika zůstávají i nadále zázemím společnosti a značky Zetor,“ sdělil Kuchař. Obchodní kontakty ale potvrdil, o možnosti navázat spolupráci pro dodávku traktorů podle mluvčího jednal zástupce Zetoru v iráckém Irbílu. „Jednání i nadále pokračují, proto nebudeme poskytovat bližší informace,“ doplnil Kuchař.

Zetor byl loni v zisku, firma se ale při prodeji potýkala s pokračující recesí na trhu. Evropský traktorový trh prochází hlubší krizí, než která panovala v době hospodářské krize na přelomu let 2009 a 2010. Konečné výsledky hospodaření firma zveřejní až po auditu. Plánovala, že v roce 2016 vyrobí 4 005 traktorů. Tržby chtěla zvýšit na 4,1 miliardy korun. Předloni vydělala 119 milionů po zdanění.