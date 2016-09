Zkušební provoz Pražského okruhu je příliš dlouhý, mohl by být uzavřen

Úřady by měly dobře zvažovat a zdůvodňovat délku zkušebního provozu u silničních staveb, které zatím nemají kolaudační rozhodnutí. Například tři roky označil Nejvyšší správní soud (NSS) v květnovém rozhodnutí za poměrně dlouhou dobu.

Pokud úřad stanoví podmínky, které má stavebník v době zkušebního provozu splnit, třeba stavbu protihlukových stěn, musí být dostatečně konkretizované a vynutitelné.

NSS konkrétně v květnu vyhověl kasační stížnosti obcí Herink, Modletice a Dobřejovice u Prahy a jednomu občanskému sdružení ve sporu o povolení zkušebního provozu Pražského okruhu v úseku D1-Jesenice-Vestec.

Kvůli nedostatečnému odůvodnění rozhodnutí a kvůli nezohlednění dostupných informací o hlukovém zatížení nařídil NSS magistrátu, aby se věcí znovu zabýval. V takzvané právní větě, která shrnuje to nejpodstatnější, zdůraznil povinnost úřadů zkoumat soulad s oprávněnými zájmy takzvaných dotčených osob, byť nejsou účastníky řízení.

Kromě své hlavní argumentace soud poukázal také na délku zkušebního provozu. „Zkušební provoz v délce tří let lze považovat za poměrně dlouhý a je tedy na místě odůvodnit, zda tato doba nepřesahuje dobu potřebnou pro ověření vlastností provedené stavby. To platí tím spíš, jestliže bylo zřejmé, že užívání stavby bude mít negativní vliv na veřejné zájmy dotčených osob,“ stojí v rozhodnutí. Z verdiktu však neplyne to to, že by podobně dlouhý zkušební provoz nebyl v odůvodněných případech možný.

Pokud je evidentní, že v době zkušebního provozu bude mít užívání stavby negativní dopady na okolí, třeba v podobě překročení hlukových limitů, musí úřady jednat tak, aby dopady eliminovaly nebo alespoň omezily. „Účelem zkušebního provozu není odstranit existující vady a nedodělky stavby ‚za pochodu‘, ale ověřit, zda je realizace stavby v souladu projektovou dokumentací a odstranit případné závady,“ rozhodl NSS.

Prohlédněte si Pražský okruh:

K uzavírání staveb by docházet nemělo

Na verdikt upozornil Český rozhlas Radiožurnál (ČRo), podle kterého správcům silnic a železnic hrozí, že budou muset některé klíčové komunikace dočasně uzavřít. Ministerstvo dopravy obavy mírní. „Věříme, že k přerušování provozu nikde docházet nebude. Vždy se snažíme dělat maximum pro to, aby se ve zkušebním provozu dosáhlo zákonných parametrů dříve než do tří let. A většinou se nám to i daří,“ řekl ČRo mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Z květnového rozhodnutí NSS podle právní zástupkyně obcí u obchvatu Petry Humlíčkové vyplývá, že provoz na Pražském okruhu v současné době nejspíš není povolen.

„Samozřejmě, že teď budeme požadovat, aby auta z Pražského okruhu zmizela. Už jsme poslali ministerstvu výzvu, aby byl provoz z obchvatu bezodkladně převeden zpátky na Jižní spojku,“ řekla Českému rozhlasu Renata Voláková ze spolku Zelená pro Jesenici, který se porušováním pravidel při stavbách silnic a dálnic dlouhodobě zabývá. Takové řešení ale ministerstvo odmítá a chce, aby zkušební provoz na Pražském okruhu pokračoval ještě aspoň tři čtvrtě roku.