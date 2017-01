Teplo někde zlevní i o stokoruny, voda bude spíš pomalu zdražovat

Pokud bychom měli vybrat položku, která v tomto roce zlevní, tak je to jednoznačně teplo. Většina tepláren zásobujících krajská města avizovala snížení cen nebo aspoň stagnaci. Ty, které zdražovaly, byly v menšině a zvýšení bylo většinou jen mírné.

Podle Pavla Kaufmanna z Teplárenského sdružení stojí za zlevněním především pokles velkoobchodní ceny zemního plynu. Nejvíce zlevní teplo v Ústí nad Labem, Jihlavě a Brně, podle tamních tepláren ušetří průměrná domácnost až 900 korun ročně.

Díky poklesu cen komodity mohou ušetřit i lidé, kteří topí plynem přímo nebo na něm vaří. Největší dodavatel plynu Innogy (někdejší RWE) už v listopadu oznámil, že ceny od února sníží přibližně o čtyři procenta.

Existuje přitom šance, že vůle hýbat s cenami směrem dolů by mohla dodavatelům vydržet i do budoucna. Podle ekonomů by totiž ceny na burzách během roku měly buď stagnovat, nebo se měnit jen mírně. „Vidím stagnaci až nepatrné zlevnění,“ předpokládá ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Energetický regulační úřad (ERÚ) navíc snížil poplatky za přepravu plynu, což se promítne do regulované složky, která tvoří u plynu zhruba 20 procent. Konečná cena pro zákazníky by tak podle úřadu mohla klesnout o tři až pět procent.

U tepláren spalujících uhlí, kterých je většina, k tak citelnému poklesu cen suroviny nedošlo. Uhelné teplárny jsou však obecně levnější a podle Kaufmanna se u nich projevují investice posledních let do ekologičtějších a efektivnějších technologií. Díky nim rovněž nemusí zdražovat. „Teplárny investovaly kolem 15 miliard korun a často se jim podařilo najít úspory, aby ceny nemusely zvedat,“ říká Kaufmann.

Úspory může zhatit mráz

Teplárny přitom ještě pár dní před koncem roku žily v nejistotě, zda jim ERÚ přiklepne podporu ve výši zhruba dvou miliard korun pro takzvanou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Ta se totiž řadí mezi obnovitelné zdroje, u nichž bylo sporné, zda dostávají podporu v souladu s evropskými pravidly. Hrozilo, že pokud kombinovaná výroba souhlas Bruselu nezíská, zdraží teplárny až o deset procent. Nakonec však jako poslední z obnovitelných zdrojů notifikaci získala.

V konečném důsledku však bude mít největší vliv na konečný účet za vytápění především to, jak chladná bude zima a kolik jednotlivé domácnosti protopí. Mimořádně chladná zima může vliv sebevětšího zlevnění přebít.

Voda až na výjimky podraží

Jinak než u tepla a plynu je tomu u vody, která už tradičně patří k nejrychleji zdražujícím komoditám. Vodné a stočné většinou podraží. Tam, kde cena zůstává stejná, jako je tomu třeba v Českých Budějovicích, počítají s navýšením v průběhu roku.

I u vody se však najdou výjimky. V Olomouci se cena vody dokonce snižuje, kubík tam zlevní o necelou korunu. „Největší vliv na snížení ceny na Olomoucku má příznivý vývoj spotřeby vody v minulém období,“ zdůvodnila mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Otázkou zůstává cena elektřiny, jejíž hodnoty na burzách se po dlouhodobém propadu začaly mírně zvedat. Velcí dodavatelé však zatím se zdražováním nepočítají.