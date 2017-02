České dráhy vylepšily e-shop, snadné rušení jízdenek teprve přijde

Státní dopravce nově zavádí službu ČD Kredit, kde si cestující mohou přednabít svůj účet určitou částkou a z něj pak jednoduše za jízdenky platit bez nutnosti mít u sebe například platební kartu. Výhodou je především rychlost, na nákup stačí dvě kliknutí.

Na ČD Kredit se současně budou vracet i peníze za stornované jízdenky. Tuto službu ale spustí České dráhy až během roku. Do té doby poběží starý systém, kdy se o vrácení peněz žádá a ČD pak mají několik dnů až týdnů na zpětný převod. Kreditové jízdenky nabízejí soukromí dopravci na železnici prakticky od začátku svého působení a jsou jednou z jejich konkurenčních výhod.

České dráhy zatím prodávají jízdenky přes starý i nový e-shop, aby se zákazníci mohli s novým seznámit. Podle náměstka generálního ředitele Michala Štěpána je nový portál jednodušší.

„Zatímco dříve si zákazník vyhledal spojení, pak musel přejít do eShopu, aby si koupil jízdenku, případně se ještě proklikal jinam, kde našel aktuální informace o daném spoji, teď najde veškeré dostupné informace o vybraném vlaku na jednom místě,“ vysvětluje hlavní výhodu nového webu náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Michal Štěpán. „Když si teď vyhledáte spojení, vyskočí na vás rovnou možnost nákupu jízdenky, řazení vlaku, informace o plánované výluce nebo o zpoždění, pokud už je spoj na cestě,“ dodal.



Už na podzim České dráhy zjednodušily nákup jízdenek tím, že přestaly vyžadovat číslo občanského průkazu, nyní stačí prokázat se jakýmkoliv osobním dokladem. Nový e-shop zjednoduší cestujícím i orientaci v různých nabídkách Českých drah na jízdenky. Kromě nejlevnější ceny nabízí e-shop i ukázku, kolik by stála jízdenka například s IN kartou nebo v případě pravidelného dojíždění.

Nový web převzal podle Českých drah to nejlepší z mobilní aplikace Můj vlak. Vývoj portálu trval zhruba rok a půl. Se současnou podobou stránek, která funguje sedm let, se budou zákazníci setkávat přibližně do března, kdy budou mít souběžně k dispozici oba weby. Mezi starým a novým systémem je možné jednoduše přepínat. Přechod na novou verzi se předpokládá na přelomu března a dubna.