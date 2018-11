Symbolem oslav výročí koruny bude i obří mince, druhá největší na světě

Nominální hodnota mince z ryzího zlata bude 100 milionů korun. Vážit bude 130 kilogramů, její průměr bude necelých 54 centimetrů. Veřejnost si ji bude moci prohlédnout od 1. února do 28. dubna příštího roku na výstavě v Císařské konírně Pražského hradu.

Půjde o největší evropskou minci a druhé největší platidlo na celém světě. Rekordní zlatou minci vyrazili v roce 2011 v Austrálii, v průměru měří 78 centimetrů a je tlustá 11 centimetrů. Váží více než tunu a přestože byla její nominální hodnota jeden milion australských dolarů (dnes 16,2 milionu korun), jen hodnota zlata v ní obsaženého je podle současné ceny tohoto kovu téměř 900 milionů korun.

Dosud největší evropská mince o průměru 37 centimetrů a váze 31 kilogramů vyrazili v roce 2004 v Rakousku, konkrétně u příležitosti 15. výročí oblíbených zlatých investičních mincí Vídeňských filharmoniků. Její nominální hodnota je 100 tisíc eur, tedy necelé tři miliony korun.

Australská mince z roku 2011 v nominální hodnotě 1 000 000 australských dolarů je největší mincí na světě. Snímek je z výstavy ve Stuttgartu z roku 2014.

„Věřím, že se nám příští rok podaří občanům připomenout fakt, na který můžou být právem hrdí, a sice že už 100 let platíme vlastní a v celosvětovém měřítku velice úspěšnou měnou, která se stala jedním ze znaků naší státnosti,“ uvedl guvernér Jiří Rusnok s odkazem na výstavu, kde bude kromě druhé největší mince na světě k vidění řada dalších cenných exponátů ČNB.

Mezi nimi jsou například repliky panovnických korun několika zemí či originály českých bankovek od Alfonse Muchy, Františka Kysely nebo Maxe Švabinského.

Česká národní banka také naváže na říjnový výdej dvacetikorun s portréty zakladatelů státu Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše a koncem ledna do oběhu pustí druhou várku zcela nových mincí.

Ty na své rubové straně znázorní portréty významných meziválečných ministrů financí Aloise Rašína i Karla Engliše a prvního guvernéra tehdejší Národní banky Československé Viléma Pospíšila. Na konci ledna bude vydána i oběžná stokoruna s přítiskem v podobě loga 100 let československé koruny.

Pro numismatiky připravila ČNB několik speciálních pamětních emisí. Poprvé v historii tak vydá bankovku s názvem Budování československé měny, připomínající osobnost prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Tato bankovka v nominální hodnotě 100 korun vyjde 31. ledna. K 100. výročí vzniku československé měny pak ČNB 5. března vydá zlatou minci v nominální hodnotě 10 000 korun s názvem Zavedení československé měny.

Datum 10. dubna 2019, kdy si Česko připomene 100 let od zavedení československé koruny, bude spojeno s bimetalovou minci v nominální hodnotě 2 000 korun. Mince bude vyplněna zlatou inlejí s replikou československé korunové mince z roku 1922. Na červenec připadne další důležité datum, a to 100 let od zahájení vydávání československých platidel. K tomuto výročí ČNB vydá pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 500 korun.

Již na konci letošního roku vyjde reprezentativní knižní publikace s názvem 100 let československé koruny, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením viceguvernéra Vladimíra Tomšíka. Kniha věnována historii československé a české měny volně naváže na čtyři předchozí publikace o platidlech, jež vyšly v letech 1993 až 2012. Oslavy 100 let koruny symbolicky zakončí Den otevřených dveří v České národní bance, který je plánovaný na září.