Mladí a neskromní. Absolventi chtějí o pět tisíc vyšší plat než loni

Studii vypracovala Asociace studentů a absolventů (ASA). Její ředitel Jakub Hořický iDNES.cz sdělil, že v porovnání s loňským rokem vzrostly nároky absolventů o téměř 5 tisíc korun hrubého měsíčně. Mzdové nároky mladých lidí kopírují vývoj trhu. Podle analytika serveru Jobs.cz Tomáše Ervína Dombrovského ale byly vyšší v roce 2011 než dnes.

Vyššímu sebevědomí a nárokům studentů přeje současný vývoj ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost. „Zhruba 30 procent nabízených míst je dnes pro absolventy, což je v porovnání s krizovým obdobím v roce 2010 extrémní nárůst,“ sdělil iDNES.cz Dombrovský.

Pokud podle něj mají firmy na výběr, stále raději přijímají absolventy s nějakou praxí, ale už na to nekladou takové nároky jako dříve. Běžné však je, že si firmy absolventy zaškolí podle svých představ.

Očekávaný nástupní plat absolventů

Nejžádanější jsou lidé s technickým vzděláním, kterých je ale na trhu největší nedostatek. Zvláště pak těch, kteří mají nějakou praxi. V tomto oboru je podle Dombrovského největší nepoměr mezi tím, co firmy potřebují a tím, co trh nabízí.

Kritická je situace v oboru IT technologií. „IT firmy se snaží svou nabídkou zaujmout už studenty z posledních ročníků,“ řekla marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Součková.

Podle studie ale přitom počet absolventů technických oborů v posledních letech markantně vzrostl. Zatímco v roce 2012 jich bylo jen 17,6 procenta, v letošním roce už 41,5 procenta. Naopak klesl zájem o humanitní a sociální obory, pedagogiku a ekonomiku. Jak ale potvrdila Součková, o pracovníky s humanitním vzděláním je dnes poměrně velká poptávka, zvlášť když mohou nabídnout znalost cizích jazyků a mají zájem se rozvíjet a učit nové věci.

Podnikat chce jen málokdo

Kromě technických oborů je v posledních letech vidět výrazně vyšší podíl pozic v zákaznické péči. Výhodou pro absolventy je podle statistik portálu Jobs.cz to, že více než 50 procent pozic v tomto oboru nevyžaduje žádnou praxi.

Ze studie dále vyplynulo, že většina absolventů a studentů upřednostňuje zaměstnanecký poměr před živnostenským listem. „Významná část mladých lidí je stále nastavena na své budoucí uplatnění v zaměstnaneckém poměru. Je to způsobeno nerozhodností studentů vzít něco do vlastních rukou a přejímat na sebe zodpovědnost,“ vysvětlil Hořický s tím, že jen velmi malá část studentů je ochotna vést tým.

Úroveň angličtiny českých absolventů se celkově rok od roku podle jejich hodnocení zlepšuje. Zatímco v roce 2012 svou angličtinu hodnotilo mezi dobrou a výbornou úrovní 57,4 procenta mladých lidí, letos už to je o necelých 20 procent více.

Výborně nebo velmi dobře anglicky podle Hořického přesto mluví méně absolventů, než by se dalo čekat. „Jsou to převážně ti, kteří v průběhu svého studia vycestují do zahraničí za pracovní zkušeností, kde jsou okolnostmi nuceni jazyk běžně a každodenně používat,“ vysvětlil Hořický.

Absolventi v hledání práce nespěchají

Podle Dombrovského je zajímavým fenoménem poslední doby i to, že absolventi v hledání práce nespěchají. Pečlivě vybírají ideální místo třeba i tři, čtyři měsíce. „Dnešní absolventi jsou větší idealisté než předchozí generace. Chtějí mít užitečnou práci. Zároveň je pro ně důležité, aby jim zaměstnavatel nabídl možnost kariérního a odborného růstu. Klidně nastoupí na málo kvalifikovanou práci, ale očekávají, že během pár let se vypracují na lepší pozici za lepší plat. Důležitá je pro ně i i výše mzdy,“ řekl Dombrovský.

Po pružné pracovní době touží více než polovina absolventů. Na druhou stranu se stále častěji objevuje termín prekarizace práce. Je to nestandardní druh zaměstnání, který je nejistý a dostatečně ohodnocený. Drastický rozvoj trendu podpořila globalizace a vývoj technologií. Přesun pracovní síly z továren do sektoru služeb podnítil vznik nového druhu ekonomiky, který vyžaduje velkou flexibilitu na pracovišti. Důsledkem toho je odklon od standardního typu pracovního poměru.

„U nás mladí lidé chtějí mít více svobody. Ve světě, a hlavně na Západě, ale řeší protichůdný fenomén, kdy nemají jinou možnost než pracovat na více pracovních úvazků, přičemž jsou neustále v nejisté pozici. U nás prekarizace mladým lidem nehrozí,“ říká Dombrovský.

Nepříjemný fakt podle něj je, že mzdy v Česku v porovnání se Západem stále neodpovídají tomu, co produkujeme. „I proto jsou mladí lidé ochotní vycestovat za prací do zahraničí. Z dlouhodobého hlediska je to pro Česko riziko, protože hrozí, že nám za hranice utečou mladí nadějní odborníci,“ upozornil Dombrovský.

Top zaměstnavatelem je opět Škoda Auto

Kromě údajů o platových očekáváních má anketa TOP Zaměstnavatelé ještě jeden tradiční výstup: žebříček nejžádanějších zaměstnavatelů v jednotlivých oborech. I letos byla pro vysokoškoláky jasnou volbou Škoda Auto.

Top zaměstnavatelé 2018

Technici chtějí pracovat ve Skupině ČEZ, právníci v advokátní kanceláři Havel & Partners, ekonomové ve společnosti KPMG, lékaři a farmaceuti v Zentivě. Skokanem roku se stal L’Oréal. V IT dlouhodobě boduje Microsoft. Na druhé a třetí místo se probojoval Seznam.cz a Avast.



„Lidí na trhu práce je nedostatek a firmy si toho jsou vědomy. Kdo umí nejlépe nalákat kandidáty, vyhraje takzvaný náborový závod a bude mít lepší hospodářské výsledky,“ uvedl Jakub Hořický.