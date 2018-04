Adidas se pyšní další továrnou budoucnosti. Roboti vyrobí třikrát víc bot

Továrna v Americe s názvem Speedfactory je již druhá na světě. Pilotní fabriku otevřel Adidas v domovském Německu. Obě obsluhují roboti, jejichž těžké ocelové paže si předávají zdánlivě titěrné boty. Ale jsou schopni úkol splnit třikrát rychleji. Jinak řečeno, technologie zvyšuje produkci obuvi na trojnásobek oproti tradiční výrobě.



Pro německý koncern jsou to továrny příští generace. Bez lidí se přesto neobejdou. V Americké výrobě pracuje 150 zaměstnanců.

Jejich prioritou je především rychlost, ale také variabilita. V synchronizovaném tanci stroje šijí boty podle představ a návrhů zákazníka, který si je navolí, nebo lépe řečeno, nakonfiguruje v počítačovém programu na internetu.



Nemělo by tak docházet k situaci, kdy některé sezónní hity rychle zmizí z regálů a obchodníci musejí delší dobu čekat, než dorazí nové zásilky z Asie. Nové továrny jsou lokalizované a mají více vyhovovat potřebám místních trhů. Jsou zároveň odpovědí na poptávku po limitovaných kolekcích obuvi, nebo po vlastních designech.

Hlavní inovace pro obřího výrobce obuvi je však v tom, že boty se v těchto nových továrnách kompletně vyrábějí pod jednou střechou. To dosud nebylo běžné.

Nová bota už za několik dnů

Různé části bot od vrchů po podešve se vyráběly v různých továrnách na různých místech v Číně, poté se svezly do jiných výrobních závodů, kde se boty zkompletovaly. Trvalo to až 60 dní. Další až dva měsíce pak trvala distribuce do Evropy. Továrny nové generace v Německu a USA celý proces výrazně zrychlí, bota přijde na svět během pouhých několika dnů.

Obuv se desetiletí vyrábí v podstatě stejně, největší obuvnické firmy však věří, že právě teď přichází revoluce ve výrobě, která souvisí i s posilováním online prodejů a sílícími požadavky na individualitu. Záměr zásadně zrychlit výrobu díky automatizaci prosazuje také hlavní rival německé obuvnické firmy, americká společnost Nike. Spojil kvůli tomu síly se společností Flex a slibuje, že do pěti let takto bude vyrábět desítky milionů párů. Analytici banky Morgan Stanley předpokládají, že v roce 2023 až pětinu své produkce budou hlavní rivalové vyrábět „ve spěchu“.

Stopy očekávané výrobní revoluce obuvi je možné vysledovat i v Česku. Tuzemská obuvnická firma Snaha hodlá brzy přijít s vlastním konfigurátorem, v němž si podle majitele Radima Dvořáka budou moci nadšenci navolit díky kombinacím desítek částí boty až jeden milion různých druhů bot (čtěte Ze zákazníků designéři. Retro značka umožní sestavit milion různých bot).

První botou, která se v americké továrně Speedfactory vyrábí, je limitovaná běžecká obuv AM4NYC. Jeden pár vyjde na dvě stě dolarů.

Adidas předpokládá, že obě nové fabriky vyrobí okolo jednoho milionu párů bot do roku 2020. S modernizací svých továren hodlá do budoucna pokračovat, ačkoliv momentálně další stavby továren Speedfactory neplánuje. V režimu zrychlené výroby, která pružně reaguje na aktuální poptávku, nicméně firma v budoucnu chce vyrábět mnohem větší objemy.

„Máme ambice vyrábět takto zhruba padesát procent objemu,“ řekl listu The Business insider Gil Steyaert z představenstva německé firmy, zodpovědný za globální operace. Tímto způsobem chce firma zejména vykrývat vysokou poptávku u některých modelů. Zatím je to však jen doplněk. Adidas ročně vyrobí 403 milionů párů bot, z toho jeden milion párů ušijí roboti ve dvou nových továrnách.

Botu si však zároveň zákazníci mohou uzpůsobit individuálním potřebám. „Speedfactory umožňuje v automatickém provozu zcela přizpůsobit botu představám zákazníka. Umíme teď navrhnout obuv přesně tak, jak si lidé přejí. Naším cílem je úplná variabilita, ale bez kompromisu v rychlosti výroby,“ dodal Steyaert.

Speedfactory je novou technologií výroby obuvi Adidas, kdy funkční design boty má lépe vyhovovat využití například díky analýze dat pohybu, přesnému programování a jiným výrobním postupům (podrážka se nelepí).