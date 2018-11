Dopravci posilují spoje. Češi míří i na adventní trhy ve Vídni či Drážďanech

Jako každý rok i letos Češi zamíří na adventní trhy také do zahraničí. Kromě Vídně očekávají čeští dopravci velký zájem také o německé Drážďany. „První sobotní vlakový spoj z Prahy a Brna do Vídně je už nyní zcela vyprodán. Podobně je tomu i v opačném směru ve večerních hodinách,“ informuje tisková zpráva společnosti RegioJet.

Některé vybrané spoje společnost v předvánočním období posiluje, a to jak ve vlakové tak autobusové dopravě. Týká se to například spojů mezi Prahou a Ostravskem či Košicemi, dále dopravy do Berlína, Drážďan a Budapešti.

České dráhy (ČD) očekávají zvyšující se zájem zejména o vnitrostátní spoje s Prahou. Ze zahraničních spojů, které společnost provozuje ve spolupráci se zahraničními partnery, jsou oblíbenými destinacemi Drážďany, Vídeň, Řezno a Bratislava. „Vyprodány jsou autovlaky (vlaky, které spolu s cestujícími přepravují i jejich vozidlo, pozn. red.), lůžkové a lehátkové vozy z Prahy do Košic,“ přibližuje Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí ČD.



Trať mezi Košicemi a Prahou posilují České dráhy o noční expresy Bohemia, mezi Ústím nad Labem a Drážďany vypravuje společnost speciální vlak - Vánoční kometu. „Vyprodány jsou i spoje SC Pendolino Košičan z Prahy do Košic. Větší počet volných míst je jen u nočních vlaků,“ říká Šťáhlavský a doporučuje včasnou rezervaci.



Adventní trhy Praha:

1. 12 – 6. 1. 2019 Brno:

23. 11 – 23. 12. 2018 Olomouc:

23. 11 – 24. 12. 2018 Český Krumlov:

30. 12 – 6. 1. 2019 Karlovy Vary:

1. 12 – 6. 1. 2019 Drážďany:

28. 11 – 24. 12. 2018 Bratislava:

23. 11 – 24. 12. 2018 Budapešť:

9. 11 – 1. 1. 2019 Krakov:

30. 11 – 26. 12. 2018 Mnichov:

26. 11 – 24. 12. 2018 Norimberk:

30. 11 – 24. 12. 2018 Berlín:

26. 11 – 31. 12. 2018 Štrasburk:

23. 11 – 30. 12. 2018 Paříž:

1. 12 – 6. 1. 2019

Nezahálet s nákupem jízdenek doporučuje i mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík, a to nejen kvůli omezenému počtu míst, ale také kvůli ceně. „Čím dříve si jízdenku cestující koupí, tím bude levnější,“ podotýká. Posílení spojů společnost neplánuje, rozšiřuje ale řady palubního personálu a nabízí možnost nákupu vánočních dárků přímo ve vlaku.

„Jedná se o Ponožky od babičky. Celý výtěžek z jejich prodeje jde na pomoc samotným pletařkám,“ dodává Sedlařík.

Před Vánoci i po nich je u Leo Expressu nejvytíženější trať Praha - Olomouc - Ostrava. Velmi žádané jsou také spoje do Drážďan a letos mohou cestující vyrazit také na trhy do polského Krakova.

Kvůli adventním trhům a návštěvám příbuzných zaznamenala příval cestujících také společnost Arriva. A to hlavně na trase mezi Prahou a slovenskou Nitrou. „Již loni jsme na této trase ztrojili jednotku, to znamená, že jsme spojili tři vlaky a dosáhli tak kapacity 400 míst,“ komentuje mluvčí společnosti Roman Herden. Letos se Arriva chystá jednat až podle zájmu o rezervaci jízdenek.

Do Teplic každou hodinu

Se zvyšujícím se počtem cestujících počítají i autobusoví dopravci. Společnost FlixBus podle tiskové zprávy ČTK počítala s větším počtem zákazníků už při sestavování jízdního řádu. Další posílení dopravy tedy zatím neplánuje.

Společnost Arriva bude přidávat autobusové spoje podle potřeby. Očekává ale, že největší nával cestujících bude v týdnu před Štědrým dnem, konkrétně od čtvrtka do neděle 23. prosince. „Expresní autobusy mezi Teplicemi a Prahou budou o adventních víkendech jezdit téměř každou hodinu, přidáváme dva spoje každý den ve směru jak do Prahy, tak z Prahy,“ přibližuje pro iDNES.cz mluvčí společnosti Roman Herden.

Některé víkendové spoje bývají během adventu vyprodány i několik dní dopředu. Podle mluvčí společnosti FlixBus Martiny Čmielové roste i popularita cest do dalších destinací s tradičními adventními trhy, kam FlixBus poskytuje přímé linky z Česka. Jde například o Bratislavu, Budapešť, Mnichov nebo Krakov.