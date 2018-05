Trump se pere se světem, Afrika se směje. Kontinent chce být bezcelní

Příznivci volného trhu doufají, že otevřením obchodního bloku zajistí kontinentu hrubý domácí produkt ve výši tří bilionů dolarů (přibližně 64 bilionů korun).



Jako první dohodu o volném obchodu 10. května 2018 ratifikovaly Keňa a Ghana. Aby smlouva platila, musí tak učinit minimálně 22 členských zemí, informuje server Bloomberg. Od projektu si Africká unie slibuje odstranění tarifů na 90 procent zboží a vytvoření jediného kontinentálního trhu s volným pohybem podnikatelů.

V současné době je obchod mezi jednotlivými africkými státy minimální. Uvnitř kontinentu probíhá jen přibližně 16 procent z celkového obchodu, mnohem častější je vývoz. Podle Hospodářské komise OSN pro Afriku by dohoda tuto hodnotu mohla zdvojnásobit.

Dohody o volném obchodu v Africe však existují už osmdesát let, uzavírají je mezi sebou různé komunity. Ty bývají seskupeny podle regionů. Jenže některé země patří k více než jednomu bloku, a tak se dohody vzájemně překrývají. „Nová kontinentální smlouva by měla pravidla a normy harmonizovat. To by obchodování mezi jednotlivými skupinkami nejprve usnadnilo a nakonec sloučilo pod jednu zastřešující dohodu,“ píše Bloomberg.

Keňa bude prosperovat

Ze smlouvy by podle společnosti Moody´s Investor Service, která provádí mezinárodní finanční výzkumy, nejvíce těžily země, jako je například Keňa. Tedy ty členské státy, které disponují většími výrobními základnami, lepšími silničními sítěmi, železnicemi a přístavy. Nedostačující infrastruktura a chybějící celní bariéry v některých zemích budou rozvoj obchodu naopak omezovat.

Z původního plánu ukončit jednání o zóně obchodu do roku 2017 sešlo z mnoha důvodů. Vyjednávání celních sazeb probíhalo pomalu. Dlouho také trvalo, než se země shodly na pravidlech, která se týkala původu vyráběného zboží. A mnohdy chyběla i politická vůle některých zemí.

Vytvoření zóny volného obchodu proto Afričané posunuli na rok 2020. To je téměř deset let poté, co o vizi Africká unie začala spekulovat. Proces však může trvat i déle. Doposud totiž nenabyla účinnosti ani dohoda o tripartitní zóně volného obchodu, která má spojit trh pro oblast východní a jižní Afriky.