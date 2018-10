Z továren s prošlým jídlem a miliardami much udělali dva Britové byznys

V továrnách v Kapském městě a Durbanu poletuje dohromady 17 miliard hmyzu. Ten denně naklade až 340 milionů vajec. Ve stádiu larev je hmyz transportován jako přírodní krmivo pro zvířata, informuje CNN.

Podle Jasona Drewa je takový druh podnikání čistě ekologický. To, co lidé v restauracích a hotelích nesní, či vyhodí po překročení data spotřeby, představuje spolu s živočišným hnojivem základní potravu pro hmyz. Denně je do farem dopraveno 276 tun takového odpadu.

„Odpadní živiny přeměňujeme na tři produkty. Prvním z nich je krmivo s vysokým obsahem bílkovin pro drůbež a ryby,“ vysvětluje Jason Drew, ředitel společnosti AgriProtein.

Stejně tak patří mezi odběratele chovatelé prasat i domácnosti s mazlíčky. Další krmivo pro zvířata vzniká z oleje extrahovaného z larev. Třetím produktem je zahradní hnojivo, které se skládá z hmyzího trusu a larev.



Na oko jednoduchý proces dal však hmyzím nadšencům v počátcích zabrat. „Pět let se nám vůbec nedařilo. Kdybych věděl, jak těžké je na vše přijít a kolik to bude stát, asi bych nezačal,“ vzpomíná na začátky v roce 2008 Jason Drew. Od nadace Billa a Melindy Gatesových dostali bratři granty na financování výzkumu. Podporu jim zajišťovaly i další investoři. Přesto se však Drewovi potýkali se získáváním veškerého know-how ohledně životnosti larev či zvyšování jejich počtu.

Nakonec se však byznys pomalu rozběhl. Nyní má firma 145 zaměstnanců. Jejich počet se brzy rychle navýší. Loňský rok podepsala společnost kontrakt v hodnotě 10 milionů dolarů s firmou Christof Industries, která do roku 2024 postaví 100 dalších hmyzích farem.

AgriProtein chce expandovat do Asie, Středního východu, Evropy i USA. „Řešíme problémy s odpadem. To je v dnešní společnosti důležité téma,“ dodává Drew.