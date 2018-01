Ahold testuje obchod budoucnosti. Zboží z regálu strčíte rovnou do tašky

Ahold není první, ani poslední, kdo testuje inovace v maloobchodě, které v blízkých letech promění tradiční nakupování. Mezi regály některých supermarketů po světě (včetně Česka) například projíždějí roboti, kteří kontrolují, zda je v regálech dost zboží.

V USA začínají nápady z futuristických filmových vizí do reality přenášet dva největší konkurenti - Wall-Mart s Amazonem. Druhý obchod už dobyl svět online nákupů a teď se rozpíná na poli kamenných obchodů. V Seattlu testuje koncept svého obchodu budoucnosti Amazon Go, kde rovněž nebude zapotřebí pokladen a pokladních. Návštěvníci si zboží z regálu prostě vezmou, strčí do tašky a odejdou.

O něco méně sofistikovaný model, než je obchod Amazonu, který využívá technologie jako samořiditelná auta, umělou inteligenci či rozpoznávání tváří, zvolil nizozemský Ahold. Společnost, která provozuje v Česku přes 300 supermarketů a hypermarketů Albert, právě ověřuje funkčnost nového modelu nakupování „Tap to Go“ v nizozemské síti supermarketů Albert Heijn.

„V Nizozemsku testujeme, kam by se do budoucna mohlo vyvíjet nakupování potravin v kamenných obchodech. Moderní technologie se rychle vyvíjejí, stejně jako potřeby našich zákazníků, kterým chceme vycházet vstříc,“ říká Jan-Willem Dockheer, ředitel formátu Albert Heijn to go.

Zákazník se díky tomu vyhne pokladnám, protože si zboží vkládá rovnou do tašek. Potřebuje k tomu zákaznickou kartu, která je propojena s jeho bankovním účtem. Ta komunikuje s elektronickými cenovkami umístěnými u zboží v regálech. Kartu k cenovce přiloží a zboží pak umístí do vlastní tašky či kabelky. Ukončení nákupu potvrdí v mobilní aplikaci pro dokončení platby. Ta automaticky proběhne do deseti minut.



„Po šesti měsících testovacího provozu dojde k vyhodnocení, které rozhodne o dalším rozšíření nové technologie. Ke snazšímu užívání a rychlejšímu rozšíření nové technologie by mělo přispět plné nahrazení zákaznické karty aplikací v chytrém telefonu,“ uvedla mluvčí tuzemského Aholdu Barbora Vanko.