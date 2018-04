Air Bank chystá expanzi do západní Evropy. Plánuje, že osloví Němce

Air Bank má výhodu, že drží licenci, která je použitelná ve všech zemích Evropské unie. Manažeři se však dívají hlavně na klíčové unijní země, které představují dostatečně velký trh. „Je tam jen pár trhů, které nám dávají smysl. Díváme se třeba na Německo,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Jiří Šmejc, spolumajitel skupiny Home Credit, pod níž Air Bank spadá.

„Pokud uvidíme příležitost, tak spíše už během několika příštích měsíců. A pokud bychom projekt začali realizovat, je to také spíš otázka měsíců než let. Možná ale zjistíme, že tam příležitost nevidíme, a projekt se realizovat nebude,“ podotýká Šmejc.

Když Air Bank do Německa půjde, postaví novou banku na „zelené louce“. „Pokud by šlo o samotný rozjezd nové banky, chtěli bychom to zvládnout třeba za devět měsíců. V Česku nám to trvalo déle: museli jsme žádat o licenci, informační technologie jsme tady stavěli jako robustnější, učili jsme se na tom. Trvalo to dva roky,“ říká Šmejc.

Vůbec nejrychlejší rozjezd se podle něj Home Creditu podařil na Filipínách. „Tam to od rozhodnutí, že do projektu jdeme, až k prvnímu úvěru trvalo deset měsíců. Postupně jsme se prostě učili rozjíždět nové země lépe. Třeba ta další bude ještě rychlejší,“ dodává Šmejc, který je podle časopisu Forbes patnáctým nejbohatším Čechem.

Air Bank začala v Česku působit v roce 2011. Loni vykázala čistý zisk 603 milionů korun, což je proti předchozímu roku nárůst o 147 procent. Banka je v černých číslech už čtvrtý rok v řadě.