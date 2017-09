Většina zaměstnanců by mohla zůstat, plánují aerolinky Air Berlin

19:57 , aktualizováno 19:57

Až čtyři pětiny z 6 500 zaměstnanců insolventních aerolinek Air Berlin by nemusely přijít o své místo. Vyplývá to z jednání se společnostmi Lufthansa a easyJet. Přepravce předpokládá, že dohoda o rozdělení aktiv by mohla být uzavřena do poloviny října.