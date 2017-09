Fenomén Airbnb láká mnoho podnikatelů, vydrží ale jenom ti odolnější

O ­byty se Otakar stará společně se svou dcerou, která se byznysu věnuje na plný úvazek. „Během sezony máme všechny byty v centru vytížené na 100 procent,“ pokračuje. Krátkodobé pronájmy prostřednictvím Airbnb na první pohled vypadají jako jednoduchý a výnosný byznys, proto se do něj pouští čím dál více lidí. Ne všichni v něm ale obstojí. Podnikání ve sdílené ekonomice je totiž často stejně náročné jako v „nesdílené“.

Odpovídá tomu poměrně vysoká „úmrtnost“ podnikatelských nápadů. Jen v Praze z Airbnb odpadne v ­průměru každý čtvrtý hostitel. Vyplývá to ze statistiky start-upu Blahobyty, který pomáhá velkému počtu uživatelů se správou krátkodobých pronájmů na této platformě.

Důvodů, proč se 23 procent lidí po čase vzdá přivýdělku na světové síti, je několik. „Mnoho lidí ze začátku láká jednoduchost výdělků a vyšší výnosy než při klasickém dlouhodobém pronájmu. Jenže málokdo si uvědomí, že jde o náročnou práci a dlouhodobou péči o klienty, ale i­ domácnost samotnou,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů společnosti Blahobyty Matěj Koutný.

Podle jeho zkušeností stačí, aby se pár hostů opozdilo při příjezdu, což může kompletně rozhodit osobní i pracovní plány pronajímatele. Z dlouhodobého hlediska to málokdo vydrží. „Zejména proto je úmrtnost na Airbnb tak vysoká,“ tvrdí Koutný.

Přes Airbnb pronajímají byty nebo pokoje dva typy pronajímatelů. Na jedné straně jsou ti, kteří mají volný pokoj nebo dva a chtějí si přivydělat na hypotéku nebo nájem, což splňuje původní myšlenku platformy.

Tento způsob je podle Jiřího Doležala z portálu Chcipronajmout.cz, který se také věnuje správě pronájmů na Airbnb, trvale udržitelný. Lidé, kteří v nabízeném bytě bydlí, podle něj nemají až zase takový problém s tím, když se turista o pár hodin zpozdí.

Na straně druhé jsou profesionální pronajímatelé, jejichž počet za poslední rok dramaticky vzrostl (podle odhadů z osmi tisíc bytů na zhruba 18 tisíc). Pro tuto skupinu je zpoždění klientů, ke kterému dochází poměrně často, z hlediska flexibility větší problém.

„Ti, kteří to po čase přestanou zvládat, obvykle svěřují správu nemovitosti specializované firmě nebo někomu blízkému – přátelům či příbuzným,“ vysvětluje Doležal a dodává, že důvodem není to, že by jim pronájem nevynášel. V ­průměru si lidé na Airbnb vydělají až 1,5násobek toho, co dlouhodobým pronájmem.

Odpadlíci hledají alternativy

Boom krátkodobých pronájmů strhl vlnu dalších doplňkových služeb, včetně hromadných správ nemovitostí. Přestože tento trend je v zahraničí patrný již několik let, v tuzemsku se nejvíce rozvíjí od letošního roku. Firem, které se oboru věnují, je zatím méně než deset.

Odpadlíci z Airbnb zpravidla utíkají ke střednědobému nebo dlouhodobému pronajímání, které není tak náročné. „Na Flatio pozorujeme, že opravdu část majitelů inzerující střednědobé pronájmy dříve pronajímala krátkodobě. Značná časová náročnost a nutnost častých oprav je přiměly poohlédnout se po alternativách. Tito majitelé jsou zvyklí na vyšší měsíční pronájmy, proto pro ně není dlouhodobé pronajímání tím pravým, a Flatio tak představuje zajímavou alternativu,“ říká Ondřej Dufek, spoluzakladatel a marketingový ředitel společnosti Flatio, která se soustředí na střednědobé pronájmy.

Nejlépe se byty přes Airbnb pronajímají v hlavním městě. Ani Praha ale není zárukou úspěšnosti. „Ze všech aktivních nabídek pokojů a­ bytů byla každá osmá pronajata jen jednou. A přibližně polovina méně než desetkrát,“ říká Koutný.

„Naopak nemalé procento je těch, kteří pronajímají byt či pokoj jen během dovolené, tedy třikrát do roka či méně. Takových lidí je 28 procent,“ vypočetl Koutný s tím, že průměrná délka jednoho pobytu pak činí jen 3,5 dne. I když je v Praze aktuálně v nabídce více než 17 tisíc bytů, tak i během nejžádanější sezony od dubna do srpna se podaří pronajmout v průměru jen kolem třetiny registrovaných bytů a pokojů.