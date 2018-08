Bílé nacionalisty neubytujeme ani nesvezeme, pohrozily technologické firmy

Firma Airbnb již loni uzavřela účty několika neonacistů a extrémistů, kteří se účastnili loňského ročníku akce Unite the Right a kteří podle neonacistické stránky The Daily Stormer plánovali po konci setkání uspořádat velkou oslavu, informovaly The New York Times.

K Airbnb se pak přidaly i společnosti Uber a Lyft. Obě vydaly prohlášení, které sice přímo nenakazovalo řidičům odmítat účastníky akce, vyzvalo je však k odmítnutí, pokud se budou cítit ohroženi. Uber své řidiče varoval před „aktivním politickým klimatem ve Washingtonu, D.C. a Virginii.“



Oficiální stránky akce nabádaly účastníky, aby cestou použili Uber nebo taxi, a vyhnuli se tak policii a novinářům.



Nakonec se setkání účastnilo dvacet neonacistů a stovky jejich odpůrců (psali jsme zde). Oproti loňsku se setkání obešlo bez větších incidentů. Minulý ročník Unite the Right si vyžádal jednu mrtvou a přes třicet pět zraněných.

Mladík najel ve Virginii autem do davu demonstrantů (archivní video):