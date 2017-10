Regulovat Airbnb ano, ale opatrně. Praha by zákazem přišla o peníze

Analýza má pomoci vyřešit, jak zdanit společnosti, jako je Uber či Airbnb. Z toho, co bylo původně myšleno jako přivýdělek, se totiž v mnoha případech stal lukrativní byznys. A z toho někteří pronajímatelé neodvádějí daně a neplatí poplatky, jimž se nevyhnou jejich konkurenti v oboru, ať už je to přeprava osob, či ubytování.

Přílišná regulace by podle odborníků mohla způsobit růst pronájmů načerno a vést ke snížení turismu. A to by negativně ovlivnilo ekonomiku. Turisté, kteří přijíždějí díky Airbnb, totiž využívají služby v oblasti stravování či zábavy a utrácejí v Praze peníze. Hostitelé zase čím dál více spolupracují s firmami v okolí, ať už kvůli úklidu, praní prádla, či drobným opravám.

„Otázkou by neměla být divoká regulace a zbytečná hysterie a demagogie ohledně některých faktů. Naopak by bylo lepší se soustředit na dodržování stávajících povinností a pravidel. To je totiž největší problém, ve kterém Praha selhává,“ tvrdí Matěj Koutný, jeden ze zakladatelů společnosti Blahobyty, která pomáhá uživatelům se správou krátkodobých pronájmů na této platformě.

To, že by se měla vláda zaměřit na to, jak vymáhat stávající pravidla, přiznává i ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu ministerstva průmyslu a obchodu Jan Havlík.

Snaha nově regulovat Airbnb už koneckonců neuspěla v Madridu ani v Berlíně, kde došlo až na soud. A ten dal za pravdu tamním majitelům bytů a legislativní opatření označil za protiústavní.

Zakázat Airbnb nedává smysl ani podle ředitele výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz Aleše Roda. Podobnou službu totiž nabízejí i další společnosti – Booking. com, inzertní portály a další. „Motivaci nabízet nemovitosti lidem, kteří jsou za ně ochotni dobře zaplatit, nezakáže sebelepší zákon. Nabídka a poptávka si k sobě cestu najdou i v tomto případě, klidně ve stínové ekonomice,“ prohlašuje Rod.

Hlavní zákonné povinnosti, jako je placení daní, rekreačních poplatků a hlášení ubytovaných cizinců na cizinecké policii, by podle Koutného mohla řešit sama platforma Airbnb. Tímto směrem se vydalo mnoho evropských metropolí nebo třeba kanadský Québec.

S tím souhlasí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. „Daně by samozřejmě placeny být měly. Toto odvětví však další zatížení ve formě regulací nepotřebuje. Pokud se tak stane, lidé si stejně najdou cestu, jak zavedená opatření obejít, a tuzemské ekonomice to akorát uškodí,“ soudí.

„Země, které přijmou sdílenou ekonomiku rychleji, zažijí lepší udržitelný rozvoj i hospodářský růst,“ dodává Kovanda.

Regulace ceny neovlivní

Jelikož čím dál více lidí pronajímá nemovitosti v Praze prostřednictvím Airbnb, tlačí to ceny bytů nahoru. Zvláště pak v Praze 1 a Praze 2, kde je o ubytování největší zájem. V nabídce je v těchto obvodech přes 60 tisíc lůžek. Dle některých názorů se tak Airbnb podílí na odlivu stálých obyvatel z centra české metropole.

Studie zadaná Úřadem vlády uvádí, že v hlavním městě je momentálně v nabídce více než 18 tisíc bytů a domů. Airbnb se tak na trhu s krátkodobým ubytováním podílí 48,2 procenta.

Otázkou je, jak by se na pražském realitním trhu projevilo, pokud by vláda přistoupila k regulaci. Podle Kovandy by byl vliv i citelné regulace zanedbatelný. Projevil by se pouze v centru Prahy, hlavně v Praze 1.

„Lidé, kteří nyní pronajímají byty krátkodobě přes Airbnb, by přešli na dlouhodobé pronájmy, takže ani poptávka po nemovitostech jakožto investici by se nijak výrazně nesnížila,“ uvedl Kovanda. Ceny nemovitostí podle něj rostou převážně z jiných důvodů, než jsou pronájmy skrze platformy typu Airbnb.

Mezi ty patří nepružná výstavba nových nemovitostí způsobená zdlouhavým procesem stavebního řízení a také strnulostí a klopotností územního plánování. Ceny žene nahoru rovněž obecná ekonomická prosperita a související svižný růst reálných mezd a přitom stále poměrně nízké úrokové sazby, a tedy dostupné hypotéky.

Přílišná regulace by podle odborníků mohla způsobit růst pronájmů načerno a vést ke snížení turismu.