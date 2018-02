Airbus zastavuje dodávku letadel typu A320neo. Kvůli závadě na motorech

Společnost Airbus SE uvedla, že téměř třetina jejích letadel typu A320neo je ovlivněna závadou motoru. Některé dodávky letadla byly proto zastaveny.

„Z celosvětově provozovaných 113 letadel s motory Pratt & Whitney je asi 30 procent vybaveno buď jedním nebo dvěma vadnými motory,“ sdělila v pondělí společnost pro Bloomberg. Problémy se od závad, které již dříve zasáhly tento typ motoru, liší a pocházejí z nejnovějších šarží.

Podle indické nízkonákladové letecké společnosti IndiGo, která je největším zákazníkem letadla, byl evropský výrobce donucen přerušit dodávky A320neo s motory Pratt & Whitney. Zveřejnění nových problémů s motory navíc není pro společnost Airbus o nic příjemnější vzhledem k tomu, že se jedná o jejich nejprodávanější letadlo.

Indigo v neděli prohlásilo, že se potýkalo s výpadky motorů během letu. Piloti se tak museli vracet zpět, a to rovnou ve třech případech. Letecká společnost proto spolupracuje s Pratt & Whitney, aby některé z chybných motorů vyměnila. „Výměna motorů je nejlepším možným opatřením, jak zabránit dalším nehodám,“ řekl mluvčí společnosti IndiGo Ajay Jasra.

Význam A320 pro společnost Airbus, která vyrobí více než 50 letounů měsíčně, je přitom obrovský. Před třiceti lety se díky němu stala vyrovnaným konkurentem, de facto duopolem, společnosti Boeing Co.



Chtěli upevnit postavení na trhu

Na letoun A320 nabídla společnost Airbus tradičně dvě varianty motoru. Zákazníci si mohou vybrat mezi modelem a typem, který ve Francii vybudoval CFM, společný podnik společností General Eletric Co. a Safran SA. Pro Pratt & Whitney představovala zakázka upevnění svého postavení na lukrativním trhu jednopodlažních letadel, které tvoří páteř většiny globálních leteckých společností.

Pratt & Whitney investovala 10 miliard dolarů do turbodmychadla, které je nyní nejdůležitějším produktem. Společnost se pokouší překonat dřívější chyby, včetně problému s chlazením, který počátkem roku 2016 narušil její komerční uvedení na trh, a následné problémy s trvanlivostí a zpožděním dodávek. Společnost se v pátek k současné závadě motoru vyjádřila: „Problém byl izolován na omezené subpopulaci motorů a měl co do činění s okrajem nože kompresového těsnění.“

„Airbus a Pratt & Whitney pracují v úzké spolupráci a budou rychle informovat o novinkách, abychom se vrátili k normálnímu provozu a obnovili dodávky letadel,“ řekl mluvčí společnosti IndiGo.

Prvotní závady u Pratt & Whitney vyvolaly u mnoha zákazníků nedůvěru. Když firma koncem roku 2017 vyhrála několik klíčových objednávek, zdálo se, že se z obtížného období konečně dostává.

Společnost IndiGo minulý týden uvedla, že zrušila některé lety poté, co Evropská agentura pro bezpečnost letectví varovala před novým problémem s motory s tím, že jej vyšetřuje. Letadla, která používají oba postižené motory, musí přestat létat během tří letových cyklů. Letadla s jedním dotčeným motorem jsou zase omezena v letech na delší vzdálenost.