Nejbohatší Číňan a zakladatel Alibaby Jack Ma je komunista

Jack Ma figuruje na seznamu 100 lidí, kteří by podle Lidového deníku mohli Číně pomoci řídit proces reformy a otevírání země. Není jasné, proč se list rozhodl jeho členství zmínit, píše agentura Reuters. Zveřejnění nicméně přichází v době, kdy se Peking snaží posunout soukromé podniky do většího souladu s hodnotami strany. To platí zejména pro technologický sektor, kde soukromé firmy dominují.

Ma, který v září oznámil, že v příštím roce odejde z vedení Alibaby, je nejznámějším čínským podnikatelem. Působil jako poradce politických vůdců v Asii a Evropě. Měl také velké ambice ve Spojených státech, kde chtěl vytvořit jeden milion pracovních míst, kvůli obchodním sporům mezi USA a Čínou ale od těchto plánů upustil.

Politická příslušnost Jacka Ma je pro mnohé překvapením. Převážná většina odpovědí na dotaz „je Jack Ma členem komunistické strany“ v internetovém vyhledávači Baidu zní „není“.