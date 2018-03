Zde je zboží navíc, zaplaťte. Alza přidává do košíku nechtěné položky

Zákazníci obchodu Alza.cz si na sociálních sítích stěžují na neférové jednání prodejce. Ten jim při online nákupu automaticky přihazuje do košíku zboží, které si původně neobjednali. Někdy jsou to baterky za pár korun, jindy tonery do tiskárny za několik stovek.