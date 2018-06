Amazon v Austrálii: pokud nenakoupíte alespoň za tisíc dolarů, platíte daň

Amazon tímto zákazem reaguje na nové vládní ustanovení, které se zaměřuje na mezinárodní maloobchody a má vyrovnat podmínky mezi australskými a zámořskými obchodníky. V současnosti se pravidlo vztahuje jen na většinu zboží a služeb nabízených v Austrálii a online položky, které jsou dražší než 1000 australských dolarů. Informuje o tom server deníku The Sydney Morning Herald.

V případě nákupu přes internet bude stát nově uplatňovat desetiprocentní daň z přidané hodnoty od 1. července, ovšem naopak u těch, jež hodnotu 1000 australských dolarů nepřekročí.

Australané, kteří stojí o produkty z mezinárodního online obchodu, si je budou muset nechat zaslat mimo ostrov. Zákaz Amazonu se totiž vztahuje na veškeré zboží s australskou doručovací adresou. Pravidla tedy zákazníci neobejdou ani v případě, že si položky objednají z privátních sítí se skrytou polohou.

Méně zboží a vyšší ceny než v USA

„I když jsme litovali nepříjemností, které jsme tímto krokem mohly zákazníkům způsobit, museli jsme zapracovat na právní stránce. Globální obchod dnes totiž zahrnuje několik mezinárodních stran,“ řekl mluvčí Amazonu agentuře Reuters.

Amazon přímo pro Austrálii funguje v zemi od prosince 2017. Nabízí ale zhruba jen desetinu toho, co webové stránky společnosti v USA, kde si zákazníci mohou vybrat přibližně z půl miliardy produktů. Australská platforma jich podle zpravodajského serveru Quartz nabízí přibližně 60 milionů. Toto zboží je však oproti tomu z USA často dražší.

Změna v zákoně se tak zdá být výhodou pro místní podniky, které by díky omezené nabídce online obchodu nemusely přicházet o své zákazníky. A to minimálně do doby, než australský Amazon svůj inventář obohatí.