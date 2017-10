Amazon instaluje lidem schránky. Mohou převzít balík, i když nejsou doma

16:45 , aktualizováno 16:45

On-line prodejce Amazon pronikl do života Američanů různými způsoby. Začalo to obyčejnými knihami. Pokračovalo to těmi elektronickými, čtečkou Kindle, věrnostním programem Prime nebo osobní asistentkou Alexa. Nyní se tento gigant pustil do instalování svých doručovacích schránek přímo do domů zákazníků.