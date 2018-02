Obchody bez pokladen expandují. Amazon Go má mít letos až šest poboček

Je tomu teprve měsíc, co společnost Amazon otevřela v Seattlu první experimentální futuristický obchod Amazon Go a už se mluví o tom, že letos přibude až šest dalších takových míst. Oznámil to server Recode.net s odvoláním se na osoby, které jsou s úmysly společnosti obeznámeny. Amazon se zatím k situaci nevyjádřil.

Nové obchody, v nichž si lidé dají zboží do tašky a zkrátka odejdou, by se mohly objevit na dalších místech v Seattlu, kde Amazon sídlí. Prvním městem, kde by společnost novinku mohla rozšířit, je Los Angeles. Podle některých zdrojů společnost jednala s miliardářským developerem Rickem Carusem o otevření obchodů ve venkovní nákupní destinaci The Grove.

Los Angeles bylo v minulosti prvním městem, kde Amazon rozšiřoval svou dodávkovou službu potravin Amazon Fresh. Stále častěji se také Amazon zmiňuje o přípravě lodní doručovací služby v Los Angeles, která by tak mohla konkurovat dopravcům jako UPS a FedEx.

Zboží rovnou do batohu

První futuristický obchod se v Seattlu otevřel na konci ledna, což bylo o dvanáct měsíců později, než Amazon původně plánoval. Na revoluční technologii pracovali vývojáři čtyři roky. U vstupu prokáže zákazník svou identitu naskenováním kódu na displeji svého chytrého telefonu, do kterého si musí stáhnout speciální aplikaci.

Každý krok zákazníka pak sledují kamery, které se nacházejí na stropě jinak běžně vypadajícího supermarketu. Ty snímají vše, co člověk vezme z regálu. Na základě záznamů pak přijde zákazníkovi účet emailem. Technologie má odstranit problém dlouhých front, které se v běžných obchodech tvoří. „Just Walk Out“, v překladu „zkrátka odejděte“ je slogan Amazaon Go (více o fungování jsme psali zde).

Přestože v obchodě člověk nenarazí na pokladní, není podnik bez zaměstnanců. Ti se pohybují například za prosklenou stěnou, kde připravují v kuchyni čerstvé jídlo. Stejně tak se mezi regály pohybují „doplňovači“ zboží či pracovník, který kontroluje věk zákazníků nakupujících alkoholické nápoje.

Podobný systém u Walmartu

Zpráva o expanzi bude výzvou pro další obchodní řetězce. Konkurenční Walmart se pokouší vybudovat podobnou technologii, která by měla odstranit fronty u pokladen pomocí „počítačového vidění“, napsal server Recode.net již dříve.

Pokud se projekt Amazon Go osvědčí, pomůže společnosti ještě více proniknout do každodenního života spotřebitelů a uchopit tak další obrovskou část potravinářského a nápojového průmyslu. Lze také očekávat, že revoluční systém časem Amazon přidá i do obchodů s potravinami Whole Foods Market, který vlastní.