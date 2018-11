Žádné pokladny, žádné fronty. Futuristickým nákupům Amazonu roste konkurence

Podle agentury Bloomberg odstartoval technologický gigant Amazon celosvětový závod o automatizovaný nákup potravin. Zavádí jej ve svých experimentálních prodejnách Amazon Go, z nichž první otevřel v americkém Seattlu, kde se rovněž nachází jeho ústředí.

V těchto futuristických supermarketech nejsou pokladny, a tudíž se u nich nemohou tvořit fronty. Lidé jednoduše naloží zboží do tašky a účtenka jim přijde mailem. Veškerou aktivitu v obchodě totiž snímají kamery, zákazník se pouze identifikuje během vstupu pomocí aplikace v chytrém telefonu.

Podobný systém zřejmě v příštích měsících vznikne i v Izraeli. Tamní síť supermarketů Shufersal, největší na izraelském trhu, se spojila s místním startupem Trigo Vision, který také nabízí technologii nakupování „přímo do tašky“.

Jejich platforma funguje na bázi kamer umístěných na stropě prodejny, jež jsou schopny identifikovat veškeré položky a vystavit na základě těchto dat účtenku.

Cílem spolupráce je podle úterního prohlášení obou firem stav, v němž se 272 obchodů sítě Shufersal již nebude muset spoléhat na pracovníky za pokladnami. Podle výkonného ředitele supermarketů hrají moderní technologie zásadní roli ve spokojenosti zákazníků.

Díky spolupráci s technologickým startupem podle něj „vzroste efektivita a klesnou náklady napříč celým podnikem“, citovala jeho prohlášení agentura Bloomberg. Společnost nespecifikovala, kolik pracovních míst díky tomuto partnerství zanikne.

Podle platformy Trigo Vision je technologie automatizovaného nakupování na 99,5 procenta přesná. Startup nabízí dva způsoby jejího využívání. Jeden v podstatě replikuje fungování obchodů Amazon Go a vyžaduje identifikaci zákazníka, druhý do specializované prodejny vpustí kohokoliv. Jelikož všechno zaznamenávají kamery, u východu si klient pouze zkontroluje, co nakoupil.

Firmě Trigo Vision se už podařilo vysbírat od investorů sedm milionů dolarů a spolupracuje s několika obchodními řetězci. Náklady na zavedení nové technologie odhaduje její šéf Michael Gabay na 20 až 30 tisíc dolarů na jednu prodejnu. Podle něj bude mít jakýkoliv supermarket s jeho systémem oproti konkurenci značnou výhodu, jelikož zákazníci nebudou muset stát fronty u pokladen.