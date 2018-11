Technologičtí giganti míří do New Yorku, plánují vytvořit desítky tisíc míst

Za centrum technologického světa je dlouhodobě považována kalifornská oblast Sillicon Valley. Dvě z největších internetových firem současnosti však momentálně plánují zásadním způsobem rozšířit své korporátní prostory na opačném konci Spojených států. Podle amerických médií firmy Google a Amazon v blízké budoucnosti významně posílí svou přítomnost v New Yorku.

Společnost Alphabet, mateřská firma největšího internetového vyhledávače, je blízko dohodě o nákupu či pronájmu komplexu v jihozápadní části Manhattanu. Jako první o tom informoval deník The Wall Street Journal. Budova s kancelářskými plochami o velikosti přes 120 tisíc metrů čtverečních má být dokončena v roce 2022 a pojme více než 8,5 tisíce zaměstnanců.



Kromě toho plánuje Google rozšířit své stávající kanceláře v nedaleké oblasti Chelsea Market, které zakoupil v březnu letošního roku za 2,4 miliardy dolarů. Internetový gigant plánuje jejich zvětšení o téměř 30 tisíc čtverečních metrů. Společně s dříve oznámeným kancelářským projektem Pier 57 o ploše téměř 23 tisíc čtverečních metrů by tak firmě vznikla pracoviště pro dalších zhruba 3,5 tisíce zaměstnanců.



Google má v New Yorku kanceláře od roku 2000, přičemž dnes v nich působí zhruba sedm tisíc zaměstnanců. V případě realizace velkolepých plánů společnosti by se jejich počet zvýšil na 20 tisíc, čímž by se vyhledávač přiblížil další megalomanské korporátní vizi, kterou pro New York chystá Amazon.



Amazon rozdělí nové ústředí na dvě části

Deník The New York Times totiž přišel se zprávou, že firma Jeffa Bezose zvolila New York jako sídlo části svého nového ústředí. Amazon pro něj hledal vhodnou lokalitu přibližně rok a města se přetahovala o to, kdo nabídne zázemí doručovací společnosti, jež slibuje vytvoření padesáti tisíc pracovních míst.



Kromě toho chce Amazon ve vybrané lokalitě během dvaceti let investovat až pět miliard dolarů. Začátkem tohoto týdne se však objevily zprávy, že nové ústředí, rovnocenné s tím stávájícím v Seattlu, bude rozděleno na dvě části. Pokud by jedna z nich skončila v New Yorku, ve městě by vzniklo dalších 25 tisíc pracovních míst.



Deník Financial Times uvedl, že na rozdíl od nenápadné expanze kancelářských prostor Googlu provází hledání nového sídla Amazonu značná míra medializace. List píše, že tento postup je široce vnímán jako pouhá snaha poštvat jednotlivá města proti sobě a maximalizovat tak výši případné finanční pobídky.



Newyorská expanze je posledním projevem stěhování technologických firem do měst, jež leží mimo tradiční centra technologického průmyslu, píše The Wall Street Journal. Ta se nacházejí převážně na západě Spojených států. Amazon, Google, ale i Apple nebo další internetové firmy ve zvýšené míře budují kanceláře mimo Seattle či Sillicon Valley. V New Yorku už má velkou kancelář Facebook a Microsoft zde provozuje výzkumnou laboratoř.