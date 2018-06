Na začátku byla kniha. Nejbohatší muž světa odkrývá úspěch Amazonu

18:06 , aktualizováno 18:06

Díky tomu, že se podnikatel Jeff Bezos začátkem roku stal nejbohatším člověkem světa, učinil z Amazonu po Applu druhou nejcennější společnost na světě. Za jeho úspěchem stojí risk, který se miliardář rozhodl podstoupit ve svých třiceti letech: skončil v práci a založil internetové knihkupectví s miliony titulů. „Kdybych se o to nepokusil, pronásledovala by mě myšlenka toho, co by mohlo být,“ vzpomíná Bezos.