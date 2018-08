Nejbohatší člověk na světě nemá dost. Bezos zvažuje nákup alternativních kin

Landmark Theatres je největší síť kin ve Spojených státech, která se zaměřuje na projekci a propagaci malých nezávislých filmových projektů a zahraničních snímků. Funguje od roku 1974 a dnes provozuje podle svých stránek 52 poboček a 252 pláten. Nicméně v posledních letech i tohoto provozovatele zasáhl odliv diváků z kin, kteří se hromadně přesouvají na internet k streamovacím službám jako je Netflix či právě Amazon.

Agentura Bloomberg přinesla minulý týden zprávu, že Amazon momentálně usiluje o převzetí řetězce, čímž by rozšířil své již dnes značně diverzifikované portfolio. Bloomberg s odkazem na zainteresované zdroje uvedla, že o rozšíření Amazonu o kina Landmark Theatres už jejich majitelé jednají se zástupci banky Stephens.

Případná akvizice vyvolává mezi investory otázky, jestli se technologický gigant pokusí v tomto odvětví o „revoluci“, tak jako to provedl i s jinými segmenty trhu, do nichž zasáhl. Firma, která začínala jako prodejce knih, postupně přerostla v nadnárodní kolos, jehož podnikání přerůstá do nejrůznějších odvětví.



Minulý rok převzal Amazon řetězec supermarketů s organickými potravinami Whole Foods a letos se objevily zprávy, že zamíří i na zdravotnický trh. Jeho mediální divize ale nezaostává, firma provozuje svou streamovací službu Amazon Prime Video, která podobně jako konkurenční Netflix svým předplatitelům zprostředkovává filmy a seriály, včetně svého vlastního originálního obsahu.



V roce 2010 vznikla dceřiná společnost Amazonu s názvem Amazon Studios, která produkuje filmy. Loni distribuovala v tuzemských kinech například snímek Místo u moře, oceněný Oscarem za hlavní mužskou roli.



Amazon tak může svou pozici na filmovém trhu nákupem kinosálů ještě více posílit. Internetový gigant již uzavřel dohodu s filmovým studiem Sony, která mu umožnila zpřístupnit filmy Jumanji: Vítejte v džungli! nebo Hotel Transylvánie 3 ještě před premiérou v kině na své digitální platformě.



Konec protimonopolního omezování Hollywoodu

Server Quartz píše, že Amazon by tak byl první technologickou firmou, která by začala provozovat kina. O Landmark Theatres měl údajně zájem i Netflix. Podle analytiků není náhodou, že se o prodeji hovoří právě teď.



Na začátku srpna totiž americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že zvažuje zrušení tzv. paramountského dekretu, který již 70 let omezuje spolupráci mezi filmovými studii a provozovateli kinosálů. Opatření vzniklo v roce 1948 následkem soudního sporu mezi Spojenými státy a filmovým studiem Paramount Pictures, jeho cílem je zabránit monopolnímu postavení Hollywoodu na americkém filmovém trhu.



Podle kritiků ale zákon paradoxně omezuje hlavně malá filmová studia a producenty. Pokud by skutečně došlo ke zrušení této normy a Amazon by převzal kina Landmark Theatres, mohl by si v praxi vyzkoušet nová pravidla pro distribuci svých filmů.



Tuto „vertikální integraci“ filmového průmyslu zmiňuje jako jeden z možných důvodů potenciální akvizice alternativních kin i časopis Forbes. Server Business Insider zase snahu Amazonu vysvětluje úsilím o podporu jeho mediální divize. Tradiční kina totiž ve většině případů odmítají promítat filmy, které jsou zároveň dostupné na digitálních platformách.