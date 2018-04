Práce v Amazonu není žádné terno. Běžný pracovník si na moc nepřijde

Jak uvedl portál americké televize CNN, roční medián mzdy (reálná odměna, na kterou dosáhne většina zaměstnanců) v Amazonu činil v loňském roce pouhých 28 446 dolarů (585 532 korun). Jinými slovy, polovina zaměstnanců společnosti pobírá méně než tuto částku a polovina více.

Částku musel Amazon zveřejnit kvůli novému pravidlu, které v letošním roce zavedla Komise pro cenné papíry a burzu. Ta požaduje, aby společnosti zveřejňovaly poměr mezi mzdami vysokých manažerů a všech zaměstnanců.

Amazon ve svém prohlášení uvedl, že medián zahrnuje globální zaměstnance na plný i částečný úvazek z každé oblasti.

Většina pracovníků společnosti Amazon nejsou inženýři a vedoucí pracovníci se sídlem v centrále společnosti v Seattlu, ale zaměstnanci s nízkou mzdou ve skladech po celém světě.

Redakce iDNES.cz chtěla pro porovnání uvést čísla z českého Amazonu, firma je však nesdělila. Amazon však uvedl, že má v Česku 4000 dlouhodobě vedených stálých zaměstnanců. Ty mimo jiné motivuje firemními benefity a pojištěním.

Natáčeli jsme v českém Amazonu na podzim roku 2015:

VIDEO: Český Amazon jede na plné obrátky, má největší nápor

Medián mezd je u jiných technologických gigantů vyšší

Medián roční mzdy ve společnosti Amazon je ve srovnání s jinými významnými technologickými společnostmi, jako jsou Google a Facebook, velmi nízký. V těch byl v loňském roce roční medián okolo 155 tisíc amerických dolarů (asi 3,2 milionu korun).

Pracovníci oddělení výzkumu a vývoje Amazonu s názvem Lab126, které sídlí v Silicon Valley, měli v loňském roce medián mzdy ve výši 153 tisíc USD.

Jeff Bezos, generální ředitel společnosti Amazon a nejbohatší člověk světa, získal v loňském roce mzdu ve výši 1,68 milionů dolarů, což je 59 násobek mediánu mzdy zaměstnanců společnosti Amazon.

Amazon má nyní více než půl milionů zaměstnanců na celém světě, a to díky velké investici do vyspělých center a nákupu společnosti Whole Foods za 13,7 miliardy. Whole Foods má přibližně 87 tisíc zaměstnanců.