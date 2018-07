Amazon mění systém dopravy balíků, začne využívat soukromé firmy

Jeden z nejstarších internetových obchodů si od této změny slibuje větší kontrolu nad svým podnikáním. Jeho dopravní sítí každoročně projde přes pět miliard balíků. Malí podnikatelé s kapitálem alespoň deset tisíc dolarů (v přepočtu 225 tisíc Kč) mohou požádat Amazon o udělení dopravního privilegia. Přepravce musí mít na začátku alespoň pět dodávek, které si pronajímá od Amazonu. S ním se dělí o náklady na benzín a pojištění.

Pronajaté vozy budou zásilky vyzvedávat ve skladech Amazonu, odkud je řidiči najatí přepravcem dovezou až k cílovému zákazníkovi. Mezi zaměstnanci přepravních firem by mělo být velké množství válečných veteránů. Amazon totiž na jejich podporu uvolnil milion dolarů.

Úspěšní dopravci by si touto spoluprací měli vydělat až 300 000 dolarů ročně. Podle předpovědí by mohli zaměstnávat sto lidí a používat čtyřicet vozidel. Přestože najatými vozy smějí převážet pouze zásilky Amazonu, s neoznačenými automobily mohou vyřizovat i cizí zakázky.

Podobných malých přepravních firem by podle plánu měly vzniknout stovky. Nemají ale nahradit ostatní dopravce, s nimiž Amazon spolupracuje, všechny druhy doručování balíků by měly fungovat souběžně. „Je to ohromný segment. Myslím si, že se najde dost místa pro všechny,“ okomentoval situaci Dave Clark, viceprezident divize celosvětových operací Amazonu.