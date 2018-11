Bez dohody o brexitu hrozí občanské nepokoje, zní z Amazonu

15:07 , aktualizováno 15:07

Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody o brexitu, hrozí do dvou týdnů občanské nepokoje. Myslí si to ředitel britské divize amerického internetového gigantu Amazon Doug Gurr. Amazon přišel s tímto varováním podle listu The Times jako první technologická firma na pátečním setkání zástupců velkých firem s novým britským vyjednavačem o brexitu Dominikem Raabem.