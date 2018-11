Amazon přinese do vyvolených měst peníze, ale i dopravní komplikace

Dopravní chaos, to bylo od začátku jedno z témat, o které se opírali kritici nového sídla Amazonu. Po roce debat o tom, kde megakomplex vznikne, je to nyní jasné. Pravděpodobné je i to, že někteří obyvatelé těchto měst za to zaplatí svým pohodlím.



Nové sídlo, resp. dvě sídla, zaměstnají 50 tisíc lidí. Bude nutné pro ně zajistit dopravu do práce a z práce, částečně po stejné trase. Jenomže vyvolená města, která obstála v boji s více než dvěma stovkami jiných, už obyvateli přetékají nyní.

Pro osmimilionový New York tak může být dalších padesát tisíc lidí větší problém, než by se zdálo. „Dopravní zátěž se zvýší. Autobusy budou pravděpodobně jezdit trochu pomaleji. Více lidí bude v jednom okamžiku cestovat na stejné místo,“ uvedl Eric Guerra, profesor na Univerzitě v Pensylvánii, který se zabývá městským a regionálním plánováním.

Newyorčany pobouřil vrtulník

Sídlo má stát v newyorské čtvrti rezidenčního bydlení Long Island City, kterou protíná mnoho tras metra a autobusů. Také periferie Washingtonu Arlington je pověstná neustálým pohybem obyvatelstva. Výhodu budou mít v New Yorku alespoň nejvyšší manažeři Amazonu, protože firma získala povolení na stavbu přistávací plochy pro helikoptéry.

Získání této výsady je ale podle demokratického radního Long Island City Jimmyho Van Bramera políčkem do tváře všem New Yorčanům, ale zejména lidem ve čtvrti Queens, kteří musejí každé ráno bojovat, aby se vůbec dostali do vlaku. „Navíc, pokud přibude v Long Island City dalších 25 až 30 tisíc zaměstnanců Amazonu, boj o vlak bude ještě mnohem intenzivnější,“ řekl.

Už nyní se řada newyorčanů cítí vyčerpaná z každodenního cestování. Více než čtvrtině lidí trvá podle dostupných údajů cesta déle než hodinu. Obyvatelé si také často stěžují, že metro nejezdí včas.

Problémy v metru

Podobné problémy s dopravou má také Washington, upozornila AP. Například v metru tam často dochází k požárům. IT vývojaři proto naprogramovali automatický systém, který na sociálních sítích před nehodami varuje.



Přetížené jsou i hlavní silniční tahy mezi Severní Virginií a Washingtonem. Ještě před několika lety trvala cesta něco přes půl hodiny, nyní je to 90 minut.