Rozděl a panuj. Amazon se rozroste do metropolí na východě USA

První o zprávě informoval list The Wall Street Journal. Podle něj díky tomu firma posiluje svou přítomnost v levicově orientovaných oblastech. Navíc tím ještě lépe zakoření ve Washingtonu, kde její majitel Jeff Bezos vlastní list Washington Post a největší dům ve městě.



Vybrat si místo pro novou centrálu trvalo firmě nejbohatšího muže světa 14 měsíců, tvrdí The Financial Times. Ve vybrané lokalitě chce do dvaceti let investovat přibližně 115 miliard korun. Města se proto přetahovala o to, které Amazon zaujme nejvíce.



Zájem některých měst byl obrovský. Například starosta města Kansas City podle CNN napsal pětihvězdičkové hodnocení pro více než tisíc produktů na stránkách Amazonu. Město Tucson zase poslalo Bezosovi kaktus a město Stonecrest nabídlo přejmenování jedné čtvrti na „město Amazonu“.



„Dělám (pro podpoření přesunu do New Yorku, pozn. redakce) vše, co můžu,“ řekl serveru Político před několika dny guvernér státu New York Andrew Cuomo. „Klidně se přejmenuji na Amazona Cuomo, pokud to pomůže,“ dodal.



Překvapení se nekoná

Část novinářů odhadovala, že by se Amazon mohl pokusit o vytvoření nového technologického centra na americkém Středozápadě. Tím by mohl přispět k rozvoji tamní převážně na zemědělství zaměřené ekonomiky. Zároveň by se díky tomu Amazon také mohl postavit stereotypnímu vnímání technologických firem, z jejichž bohatství většinou těží pobřežní města, tvrdí Político.



K překvapení nakonec nedošlo a společnost raději zůstala v „probádaných vodách“. Long Island, na kterém budou nové nové kanceláře Amazonu v New Yorku, je sídlem několika největších amerických firem.



Druhá polovina sídla bude v Crystal City. Tato část jižního předměstí Washingtonu D.C. je blízko hlavního městského letiště a Pentagonu. To může firmě otevřít možnosti podílet se na vojenských zakázkách (podrobnosti v článku Musíme bránit USA, vysvětluje šéf Amazonu žízeň po tučné armádní zakázce).



Amazon není jedinou firmou, která v posledních měsících uvažuje o přesunu svého sídla z centra IT firem, Sillicon Valley. Internetový vyhledávač Google je blízko dohodě o nákupu či pronájmu komplexu v jihozápadní části Manhattanu. V případě realizace velkolepých plánů společnosti by se počet jejích zaměstnanců ve městě zvýšil na 20 tisíc.