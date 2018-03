Největší zájem je o práci v Amazonu. Firma sesadila z trůnu Google

Společnost Amazon ve Spojených státech zaměstnává 566 tisíc lidí. Lidi, kteří firmu sledují, její umístění v žebříčku sociální sítě LinkedIn asi nepřekvapí. Šéf Jeff Bezos (mimochodem nejbohatší člověk planety) sklízí chválu za svůj styl podporující kariérní postup. Cení se také jeho přístup k zákaznickému servisu, rozvoj podniku a to, že umí zaplatit lidi s talentem, píše server Quartz.

Žebříček nejoblíbenějších zaměstnavatelů v USA 1. Amazon

2. Alphabet (mateřská společnost Googlu)

3. Facebook

4. Salesforce

5. Tesla

6. Apple

7. Comcast NBCUniversal

8. The Walt Disney Company

9. Oracle

10. Netflix Zdroj: LinkedIn

„Stále uvažujeme jako start-up,“ vysvětluje vysoký manažer Amazonu Jeff Wilke, který má pod sebou 90 procent pracov¨níků. To by vysvětlovalo, proč se firma rozhodla rozšířit svůj záběr z internetového prodeje na konstrukci dronů a průmyslových robotů. Od roku 2017 získali její vynálezci více než 2300 patentů. Společnost také expandovala do Hollywoodu vysíláním úspěšných show na svém streamu Amazon Prime. Nyní se chce firma společně s investiční bankou JP Morgan a holdingem Warrena Buffeta Berkshire Hathaway pustit do oblasti zdravotní péče.

Oproti Googlu, který přitahuje pozornost potenciálních zaměstnanců i svým pracovním prostředím s kavárnami zdarma a lezeckými zdmi, Amazon je nechvalně proslulý svou skromností. „U nás nenajdete mramorové podlahy nebo dřevěné obložení,“ říká Wilke. „Nechceme utrácet peníze za věci, za které nechtějí zákazníci platit,“ tvrdí.