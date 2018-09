Vánoční stromeček v krabici až ke dveřím. Amazon začne rozvážet v listopadu

V minulém roce internetový gigant k prodeji živých vánočních stromů jen přičichl, když do své nabídky zařadil malé kusy do jednoho metru. Od letošního listopadu si však troufne i na více než dva metry vysoké stromy. Informovala o tom agentura Associated Press.

Speciální služba je však zatím jen pro zájemce za oceánem. Německá platforma, která je od listopadu loňského roku i v češtině, živé stromy letos nenabídne. „V tuto chvíli ale nemáme žádnou novinu, kterou bychom v této oblasti mohli oznámit,“ odpověděla PR manažerka Amazonu pro střední a východní Evropu Marzena Wieckowska.

Jedle, borovice a jiné jehličnany chce Amazon v Americe doručovat nejpozději do deseti dnů od jejich sklizení. Standardně jako jiné výrobky bude i několikametrový vánoční symbol expedován v papírové krabici. Společnost nabízí možnost předobjednávky, díky které si zákazníci budou moct vybrat datum dodání.

Cena dvoumetrové jedle ze Severní Karolíny se bude pohybovat kolem 2 500 korun. To je o něco více než ukázal průzkum Národní asociace vánočních stromů (NCTA). Američané za vánoční strom utratí v průměru 1 624 korun, uvedl server CNN.

Nová éra nakupování

„Vzhledem k popularitě mezi zákazníky jsme rozšířili sortiment,“ uvedl Amazon. Zda si však službu zákazníci oblíbí zatím není jisté. Podle NCTA bylo ve Spojených státech amerických loni prodáno 27 milionů živých stromů. Pouze 1 - 2 procenta však lidé koupili online - většinou díky rozšířené službě samotných pěstitelů.

Amazon je však důkazem, že nákupní návyky společnosti se mění. Kvůli zájmu zákazníků nedávno rozšířil nabídku živých rostlin, kam přibyly například hrnkové sukulenty či orchideje.

Zatímco vstup Amazonu na nový trh většinou vyvolává obavy u malých obchodníků, NCTA nové plány společnosti vítá. Už delší dobu totiž pociťuje úbytek zájmu o živé stromy, které v domácnostech nahrazují stromky umělé. „Vstup Amazonu na trh je pro zákazníky další možností, jak si mohou pořídit opravdový vánoční stromeček. Podpoří tak místní pěstitele a přispívají k ochraně životního prostředí,“ řekl výkonný ředitel asociace Tim O’Connor.



Podle O’Connora je ale osobní výběr stromku tradicí, kterou většina rodin ráda dodržuje. Zda zvítězí pohodlí v podobě několika kliků nad vánočními zvyky, ukáží výsledky Amazonu až na konci roku.