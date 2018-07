Evropská cla ničí americké lihovary. Některá whisky zdraží o desetinu

Becky a Scott Harrisovi z malého města Purcellville v americkém státě Virginia, který je považovaný za kolébku americké whisky, právě investovali 100 tisíc dolarů do rozšíření svého byznysu do Evropy. Teď se ale majitelé firmy Catoctin Creek Distilling Co. bojí, že eskalující obchodní válka pošle jejich investici k zemi.

Harrisovi prodávají svou žitnou a další tvrdý alkohol v polovině amerických států, Německu, Itálii a Singapuru. Koncem letošního roku chtěli proniknout i na holandský a britský trh. Ale poté, co EU uvalila v reakci na obchodní překážky Trumpovy administrativy na americkou whisky 25procentní cla, jejich lihovar bude muset změnit plány, píše agentura Bloomberg.

„Pokud budou cla dlouhodobější, budeme muset změnit naši růstovou strategii. Prodávat víc v USA a s Evropou počkat, což je škoda,“ říká spoluzakladatel a šéf lihovaru Scott Harris.

„Jack“ bude o 10 procent dražší

Evropská cla, spolu s podobnými opatřeními ze strany Mexika a Kanady, otřásají americkou výrobou whisky. Známé a zavedené značky jako Jack Daniel’s si mohou dovolit zvýšit cenu, zákazníci to „skousnou“. Podle výrobce proslulého „Jacka“, firmy Brown-Forman Corp., znamená 25procentní clo 10procentní zdražení pro koncového konzumenta.

Zvýšit cenu o desetinu a věřit, že to nezahýbá s počtem zákazníků, si ale nemůže dovolit každý. Pro menší firmy by o tolik vyšší číslovka na cenovce lahví v evropských regálech znamenala katastrofu.

„Je to velké zklamání,“ stěžuje si Matt Hofmann, spoluzakladatel továrny na jednosladovou whisky Westland Distillery v Seattlu. Podle něj budou američtí výrobci oproti těm ostatním z celého světa dost znevýhodněni. Protože v regálech se cla projeví jen na jejich výrobcích.

Někdo zlevní na úkor zisku

Rodinný lihovar Buffalo Trace Distillery z Frankfortu, hlavního města státu Kentucky, cestou zdražování pro evropské zákazníky nepůjde. Naopak, zhruba o deset procent zlevní alkohol pro některé své zaoceánské distributory. Díky tomu bude moct cenu whisky udržet, i když to bude znamenat ukrojení z jeho zisku.

Pro firmu, jako je Buffalo Trace, jejíž právě vyráběná whisky se bude prodávat až za sedm nebo osm let, kdy dozraje, je však nejistota ohledně cel významná. Právě teď lihovar připravuje 203 tisíc barelů bourbonu, který přijde na domácí a světový trh až v roce 2025. „Doufám, že obchodní válka nebude v roce 2025 v takovém stadiu, že by cla dosáhla třeba sta procent,“ říká šéf podniku Mark Brown.

Kvůli této nejistotě musejí některé rodinné lihovary vyčkávat. Třeba Westland Distillery chtěla v příštích dvou letech expandovat do Evropy, Japonska a Austrálie, ale její plány se možná rozplynou.

Harrisovým z Purcellville měl evropský trh přinést čtvrtinu letošního obratu. Což je pro společnost o 20 zaměstnancích velký podíl. Nyní však Catoctin Creek nepošle na starý kontinent další zásilku, dokud se cla nezmírní nebo nebude jasné, že evropští zákazníci navýšení ceny kvůli clům akceptují. „Nezbývá nám, než ‚šlapat vodu‘ a čekat, jak dlouho válka potrvá,“ uzavírá Scott Harris.