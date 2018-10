Životnost Dukovan by se podle Babiše mohla o deset let prodloužit

Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, tedy desetkrát méně, než výstavba nového jaderného bloku. Řekl to premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na Slovensko. Už v pondělí uvedl, že jednou z možností je odklad rozhodnutí o výstavbě reaktoru.