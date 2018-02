Babiš na Slovensku prodává zámek i zanedbaný rodinný dům, uvedl server

Na prodej je celý areál i se zámkem, který je na seznamu národních kulturních památek, a s rozlehlým parkem. Kolik za něj chce, ale společnost odmítá prozradit. Jde řádově o statisíce eur, přesnou cenu se dozví vážný zájemce, sdělila asistentka ředitele firmy Judita Hanezsová.



Stejně tak je prodáván rodinný dům se zahradou v obci Borinka u Bratislavy, které miliardář slovenského původu vlastní od 90. let. Je to však zanedbaná nemovitost a na číslo, na němž by se měl případný zájemce informovat, se podle Aktualne.sk nedá dovolat.

„Pan Babiš je vlastníkem pouze nemovitosti v obci Borinka, což lze zjistit z katastru. Jaký s ní má záměr, je nutné se zeptat přímo jeho. Nám to nepřísluší komentovat,“ řekl iDNES.cz mluvčí společnosti Agrofert Karel Hanzelka.

„Areál Cífer a pension Adika jsou ve vlastnictví společností z koncernu Agrofert a slouží k výkonu podnikatelské činnosti jejich vlastníků. Skupina Agrofert vlastní v Česku a na Slovensku tisíce nemovitostí, nevidíme důvod to jakkoliv blíže komentovat,“ dodal mluvčí.

Server rovněž zaznamenal, že Istrochem Reality vlastní a provozuje penzion v Nízkých Tatrách v obci Mýto pod Ďumbierom. „Pro vyloučení spekulací uvádíme, že pension Adika není na prodej. Slouží ke svému účelu, tedy jako rekreační objekt převážně pro zaměstnance společností z koncernu Agrofert, ale i pro další hosty,“ sdělil Hanzelka.