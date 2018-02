Recese, dražší dovolené, fronty na hranicích. Czexit by byl fatální

Ani kritici unijních regulací z řad tuzemských byznysmenů si nepřejí, aby k takzvanému czexitu došlo. Nic takového zatím nehrozí, ČR má však podle průzkumu CVVM z loňského června nejvíce euroskeptiků z osmadvacítky. Pro vystoupení by hlasovalo 39 procent lidí, zatímco v Polsku jen 9 procent. Ještě v dubnu přitom členství odmítala jen více než čtvrtina oslovených.

Co by se stalo, pokud by někdy Česká republika z Evropské unie vystoupila? V anketě iDNES.cz odpovídali byznysmeni a zástupci zájmových spolků.

Jiří Grund, Asociace exportérů

Mělo by to fatální dopad. Do Evropské unie vyvážíme 83,5 procenta našeho exportu. Na toto zboží by se začaly vztahovat jiné předpisy i daně. Pro českou ekonomiku by to bylo zničující, jistě by se ponořila do recese. V tuzemský pobočkách, montovnách a subdodavatelských firmách by se omezovaly příjmy, zisky a investice. Vzhledem k clům by se snížila konkurenceschopnost tuzemských firem.

Josef Středula, předseda ČMKOS

Na zaměstnance by to mělo naprosto fatální dopad. Znamenalo by to propad české ekonomiky, ohrožení velkého počtu pracovních míst, protože investoři by se rozhodovali v závislosti na této situaci. Myslím, že současná nezaměstnanost by násobně vzrostla.

To není strašení, ale odraz reality. Je vůbec otázkou, jak by se investoři chovali. Nejsme ale tak významný trh. Zajímaví jsme zejména z důvodu levné práce, velkého hospodářského výsledku pro zdejší investory, a to by mohlo být ohroženo. Otázkou je, za jakých podmínek by ČR vystoupila, jak by to bylo s volným pohybem. Mohlo by to ohrozit další generace. Jsme jednoznačně proti vystoupení z Evropské unie. Měli bychom se spíš soustředit na to, jaký pozitivní vzkaz EU dáme.

Martin Felix, sdružení autodopravců ČESMAD

Pro české dopravce, kteří věrně kopírují stav české ekonomiky, by to byla úplná katastrofa. Spousta firem v oboru by musela skončit, protože by neměly zakázky. Mezinárodní obchod by oslabil, firmy by neměly co vozit. Ale i představa, že se na hranice vrátí několikadenní čekací fronty, které ještě poměrně nedávno před vstupem do EU a Schengenského prostoru pamatujeme, není pěkná. Přeprava by se prodloužila a zdražila by. Myslím, že čeští dopravci by patřili k nejpostiženějším skupinám.

Martin Štrupl, generální ředitel Hamé

Především vystoupení z EU v současnosti není aktuální a čím více se o tom spekuluje, tím více to zbytečně dostáváme do hry. Pokud by k odchodu přeci jen došlo, tak by to byl hazardní krok do úplného neznáma. Zkušenosti s tím nejsou a víme, jak složité je v současnosti jednání o vystoupení Velké Británie, státu o dost většího než je Česko.

Hamé jako velká potravinářská firma každoročně vyváží do zemí EU výrobky za zhruba 1,5 miliardy korun a případné vystoupení z EU s novými obchodními bariérami by určitě výrazně omezilo naše obchodní možnosti a mělo pro nás zásadní negativní dopad. Mám na mysli například certifikáty, kterých je v potravinářství velké množství a které by jistě bylo výrazně obtížnější získat z pozice nečlenské země EU. Přeci jen jsme zemí obklopenou členskými zeměmi EU, takže jsme tak trochu ke členství odsouzeni, byť můžeme mít k současnému fungování EU tisíce výhrad.

Václav Stárek, Asociace hotelů a restaurací ČR

Pracujeme v cestovním ruchu, mělo by to na nás zásadní význam. Vítáme, že jsme v EU a máme volný pohyb, zahraniční pracovní sílu i turisty. I když jsme částeční kritici evropských regulací, které jsou někdy nadbytečné a ztěžují byznys, tak vystoupit z EU je velmi špatné řešení. Určitě by se ztížil proces přechodu hranic. Neumím říct, zda by sem proudilo méně turistů. Turistický ruch je i o jednodenních návštěvách, třeba návštěva Šumavy je velmi jednoduchá. Ztížení podmínek by mohlo zájemce odradit.

Miloš Malaník, ředitel přepravní společnosti DPD

Pracujeme v mezinárodní přepravě zásilek, proto by to pro nás bylo zásadní. Byznys by se podstatně zkomplikoval. Máme sice i zakázky se Švýcarskem, které je v celní unii, ale určitě bychom to pocítili. Strmý nárůst byl v našem podnikání vidět, když jsme do EU vstoupili. Předpokládám, že výstup by byl v opačném gardu. Přeprava balíků pro lidi by určitě zdražila kvůli clům. Třeba balíky do Švýcarska jsou teď dražší kvůli celnímu odbavení a administrativním poplatkům. Zdražuje je to v průměru o 5 až 10 eur.

Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria

Mám-li být upřímný, věřím a doufám, že k ničemu takovému nedojde. Přestože si v tuto chvíli ani největší zastánci czexitu neumí představit, co vše by to znamenalo a jaké podmínky by se podařilo vyjednat, je jisté, že by to znesnadnilo cestování, narostly by náklady a administrativní povinnosti.

Zřejmě bychom například opustili i Schengenský prostor a zcela jistě by to také vedlo k obnovení vízové povinnosti do některých zemí, se kterými máme nyní díky členství v EU bezvízový styk. A je dost pravděpodobné, že by czexit ovlinil i kurz koruny a případná devalvace by vedla k dalšímu zdražení všech služeb čerpaných v zahraničí. Nic pozitivního bych tedy od czexitu neočekával.