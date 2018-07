ANKETA: Trump může spustit novou globální krizi, ohroženo je i Česko

Na možné následky obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou jsme se zeptali předních českých ekonomů z různých finančních institucí.

1. Může probíhající obchodní válka mezi USA a Čínou zažehnout novou globální ekonomickou krizi?

2. Jaká rizika vidíte v této situaci pro Českou republiku a její ekonomiku? A jak to ovlivní spotřebitele?

Helena Horská Raiffeisen Bank

1. Obchodní války přiškrcují důvěru byznysu a zhoršují podmínky pro podnikání. Nevěřím ale, že by novou globální krizi způsobila obchodní válka sama o sobě. Společně s dalšími, ještě závažnějšími problémy, se však příčinou nové globální krize stát může. Jedním z potenciálních spouštěčů, který se může přidat k obchodní válce, je válka měnová. Až možná Donaldu Trumpovi dojde, že za zhoršením obchodní bilance nejsou jen cla, ale také silný americký dolar a těžko nasytitelná spotřeba amerických domácností zvyklá na levné dovozy, nebudeme daleko od měnových válek, které by snadno zažehly novou globální ekonomickou krizi.



2. Česká ekonomika se bohužel může stát obětí obchodní války Trumpa se zbytkem světa. Jsme velmi zranitelní, patříme do první šestky nejotevřenějších ekonomik světa. S otevřenou obchodní válkou by přišlo prudké ochlazení ekonomiky a ztráty v produkci v řádech desítek až stovek miliard korun ročně. A s ochlazením ekonomiky by mnozí lidé přicházeli o práci.

David Marek Deloitte

1. Zavádění bariér v mezinárodním obchodě může významně ovlivnit globální ekonomiku. V lepším případě dojde ke zpomalení tempa růstu, pokud by se situace dále vyhrotila, a to nejen mezi USA a Čínou, ale také mezi USA, EU a dalšími zeměmi, potom by mohlo dojít i na recesi.

2. Cla, která Spojené státy zavedly na dovoz z EU, zatím českou ekonomiku trápit nemusí. Dokonce ani zavedení cel na dovoz automobilů do USA by nás dramaticky nezasáhlo. Z ČR se automobily do USA prakticky nevyváží, dopady by byly cítit přes subdodávky do zahraničních automobilek. Pokud obchodní válka nebude pokračovat dalšími odvetami z jedné či druhé strany, není potřeba malovat čerta na zeď. Vzhledem k provázanosti s EU si ale musíme dávat pozor, jak silně by případné rozhoření obchodní války zasáhlo ostatní země EU. Recese v EU totiž skoro automaticky znamená také recesi v ČR.

David Navrátil Česká spořitelna

1. Historická zkušenost říká, že eskalace obchodní přestřelky v plnou obchodní válku může velmi výrazně zpomalit růst globální ekonomiky, a to mluvím o zkušenosti z období, kdy byl svět méně propojen. Omezování volného obchodu má jeden důležitý aspekt. Negativní dopady obchodní války totiž pocítí především lidé s nižšími příjmy. Podle odhadů USA právě oni nejvíce těžili z volného obchodu. Ten totiž výrazně zlevnil zboží, které nakupují, a celkově tak zvýšil jejich kupní sílu o 60 procent. V případě střední třídy to bylo zvýšení o 25 procent. No a v případě nejbohatší třídy byl dopad cca nulový.

2. Česká ekonomika je extrémně otevřená. Podíl vývozů na hrubém domácím produktu představuje přibližně 80 procent. Naše přímé dovozy do Spojených států jsou relativně nízké, do USA proudí 1,7 procenta HDP. Nicméně toto procento nezohledňuje nepřímé vývozy, které do USA proudí v rámci produkčního řetězce například přes Německo. Na druhé straně zavedení dovozních tarifů neznamená automaticky, že vývozy nebudou realizovány. U zboží, které nejste schopni nahradit například domácím výrobkem v odpovídající kvalitě, nemusí být pokles poptávky nijak dramatický.

Pavel Sobíšek UniCredit Bank

1. Obchodní válka a její eskalace má potenciál stát se spouštěčem globální recese. Důsledkem vytvoření obchodních bariér bude nepochybně zpomalení globálního obchodu. Míra zpomalení bude záviset na schopnosti zbytku světa semknout se a nepřipustit, aby začal válčit každý s každým. Pokud se tomuto riziku svět vyhne, postihnou konflikty citelněji Spojené státy než zbytek světa. Už teď se zdá, že pokud bylo cílem Trumpovy politiky pozvednout ekonomiku USA na úkor jejích obchodních partnerů, tato politika k cíli nevede. Vedlejším efektem dovozních cel na ocel a hliník se v USA již stalo citelné zdražení vstupů pro řadu spotřebních výrobků, včetně aut a domácích spotřebičů, což se zakrátko promítne do tamní inflace. Na Trumpově politice tedy vydělává díky zvýšení marží pár tamních oceláren a hliníkáren, zatímco konečný spotřebitel, a tedy jeho volič, prodělá.

2. Česká ekonomika stojí a padá s prosperitou Evropy, platí pro ni tedy předchozí odpověď. Pro spotřebitele včetně českých nicméně jsou jakékoliv bariéry obchodu negativní, protože omezují tržní nabídku a zvyšují ceny. Spotřebitel tedy prodělá a je jen otázkou, jak moc.