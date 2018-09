Apple investuje do zabijáků škodlivých emisí, obojživelných rostlin

15:34 , aktualizováno 15:34

Nejcennější světová společnost Apple chce investovat blíže nespecifikovanou sumu do ekologického projektu v Kolumbii. Prostřednictvím záchrany mangrovových lesů chce během dvou let zadržet až 17 tisíc tun oxidu uhličitého. To je zhruba tolik, kolik vyprodukují vozidla uživatelů aplikace Apple Maps za příštích deset let.