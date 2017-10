Reklamní průmysl zuří. Apple přestal sdílet historii prohlížení uživatelů

„V jiných prohlížečích je běžné, že jakmile si na jednom e-shopu prohlížíte například holicí strojek, začne se vám reklama na něj zobrazovat i na jiných webech. To se děje právě díky tomu, že reklamní systém na těchto webech sdílí informace o vašich preferencích z webu, který jste navštívili předtím,“ vysvětluje analytik společnosti FG Forest Martin Petrášek.



Podle něj je to podobné, jako kdyby lidem během nákupu v supermarketu někdo stál za zády a poznamenával si, jaké zboží si vkládají do košíku a potom reklamu na toto zboží vylepil na všechny billboardy, které tito lidé během dne minou a tytéž reklamy by se na ně linuly i z rádia a televize nebo sypaly z poštovních schránek.

„Je to zcela absurdní představa - takovým slíděním by se zabýval přinejmenším Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud by rovnou nešlo o stalking vyšetřovaný policí. Ovšem návštěvník internetu je neustále sledován, a zobrazovaná reklama je přizpůsobována tomu, o co projevuje zájem,“ dodal Petrášek.

Krok společnosti Apple samozřejmě neznamená, že by se uživatelům prohlížeče Safari úplně přestaly zobrazovat reklamy. Jen je teď nebudou všude „pronásledovat“ reklamy na zboží, které si třeba jen náhodou prohlíželi a vůbec neměli v plánu si jej koupit.

Apple „zničil ekonomický model internetu“

Uživatelé jsou novým krokem Applu jistě nadšení. Reklamní průmysl ale Apple kritizuje za „zničení ekonomického modelu internetu“. Cílená reklama je na internetu nejúspěšnější formou reklamy. Inzerenti a reklamní agentury teď budou nuceni vymyslet nový způsob, jak zákazníky Applu oslovovat stejně efektivně.

Počet uživatelů zařízení Apple přitom není zanedbatelný. Je jich více než 1 miliarda. Podle Petráška je opatření Applu pro internetovou reklamu zásadním omezením. „Uživatelé iPhonů/iPadů jsou na internetu obecně aktivnější než uživatelé telefonů a tabletů s konkurenčním operačním systémem Android - tráví na internetu více času a častěji a za více peněz zde nakupují,“ upozornil Petrášek.

Z pohledu reklamního průmyslu tedy jde o ztrátu nejefektivnější formy oslovování stamilionů lidí s vyššími příjmy a tedy vyšší koupěschopností než mají uživatelé Androidu.

Proti Applu se ohradilo šest hlavních reklamních konsorcií, které v otevřeném dopise kritizují jeho strategii jako neprůhlednou a svévolnou. Apple byl ale ve své reakci neoblomný. Lidé podle něj mají právo na soukromí.