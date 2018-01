Zpomalené iPhony? Češi by se žalobou příliš šancí neměli, míní právníci

Na Apple zatím míří devět hromadných žalob. Největší z nich o odškodnění ve výši 999 miliard dolarů obviňuje technologického giganta z toho, že zpomalováním softwaru nutí majitele starších modelů k nákupu smartphonů novější generace. Vzhledem k tomu, že tržní hodnota Applu počátkem roku činila asi 880 miliard dolarů, těžko se dočkají vyplacení celé částky (více o žalobách čtěte zde).



Většina žalob byla doposud podána ve Spojených státech. Jedna žaloba o 500 milionů šekelů (3,1 miliardy korun) se objevila v Izraeli. Jak uvedl deník Sydney Morning Herald, právní kroky proti Applu plánuje i australská kancelář Shine Lawyers z Queenslandu.

V Česku je to složitější

„Čeští občané se mohou teoreticky obrátit na soud s tvrzením, že byli jako zákazníci postupem Applu klamáni a v důsledku toho jim vznikl nárok na náhradu škody či zadostiučinění za nemajetkovou újmu. Osobně si však nemyslím, že by měli v takovém sporu příliš velkou šanci na úspěch,“ řekl MF DNES advokát Václav Kučera z advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři.

Podle něj není úplně jasné, jak by mělo být jednání Applu právně kvalifikováno. Předběžně lze nicméně uvažovat o zmiňovaném klamání spotřebitele a nekalosoutěžním jednání.

„Dalším problémem je to, že české právo na rozdíl od toho amerického nezná institut takzvaných hromadných žalob. V Česku by tak bylo nutné posuzovat každou žalobu individuálně,“ vysvětlil Kučera s tím, že by to bylo velmi složité. Hromadné žaloby přitom podle něj nejsou běžné ani v Evropské unii.

Pravděpodobnost, že by spotřebitel jako kupující mohl před českými soudy uspět s individuální žalobou o významnější kompenzaci, je poměrně nízká i podle advokáta Miroslava Hájka z poradenské skupiny Vilímková Dudák & Partners.

„V případě žaloby na náhradu škody by bylo těžké prokázat, že zde nějaká škoda vůbec vznikla. Navíc v momentě, kdy by kupující na základě nedostatku informací namísto nákupu náhradní baterky zvolil nákup nového modelu, by záruční lhůta již zřejmě uplynula, takže domáhat se náhrady z titulu odpovědnosti za vady výrobku by bylo obtížné,“ vysvětlil Hájek a dodal, že za takové jednání by mohl být Apple v krajním případě pokutován ze strany České obchodní inspekce, protože by se mohlo jednat o nekalou obchodní praktiku.

V čem je problém

Funkci, která omezuje výkon procesoru u telefonů se staršími bateriemi, zavedl Apple loni v operačním systému iOS 11.2.1. Týkala se pouze iPhonů 6, 6S a SE. Americký gigant se tím podle svých slov snažil zamezit samovolnému vypínání telefonů v okamžiku, kdy slábnoucí baterie nebyla schopna ustát požadavek procesoru na více energie. Později funkcí disponovaly také iPhone 7 a7 Plus.

I když Apple uživatele uklidňuje, že se mohou snížení výkonu vyhnout výměnou baterie, kterou kvůli stížnostem a žalobám zlevnil ze 79 dolarů (1 682 Kč) na 29 dolarů (617 Kč), rozruch neustává. Slevu přitom společnost chtěla zavést až na konci ledna, ale okolnosti ji přinutily konat rychleji.

Podle vyjádření Applu je celá kauza velké nedorozumění. Firma se ve svém prohlášení obhajuje, že by nikdy neudělala nic, co by záměrně zkrátilo životnost jakéhokoliv produktu nebo snížilo jeho výkonnost.